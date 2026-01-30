إطلاق دليل المعتمر المصري لخدمة ضيوف الرحمن .. وتوزيعه على مؤديّ المناسك

أطلقت، وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الحملة التوعوية المشتركة التي تم الاتفاق علي تنفيذها بين الجانبين، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية لتوصيات اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارتين، بهدف رفع مستوى الوعي لدى المعتمرين المصريين بالاشتراطات والضوابط والإجراءات المنظمة والإرشادات الواجب الالتزام بها لأداء مناسك العمرة، بما يُسهم في تيسير أدائهم للمناسك وضمان سلامتهم.

دليل المعتمر المصري

وقد بدأت هذه الحملة بإصدار دليل المعتمر المصري، باعتباره أولى مخرجاتها التنفيذية.

ويأتي ذلك أيضاً تفعيلًا للتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التي عُقدت مؤخراً بمدينة القاهرة بين السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، وكذلك الاجتماعات التنسيقية التي عُقدت بين ممثلي الوزارتين في مدينة جدة ومكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية هذا الشهر، وذلك بهدف تطوير منظومة العمرة والحج السياحي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين وحجاج السياحة المصريين.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هذا الدليل أُعد بالتعاون بين الوزارتين وهو ما يُعد نتاجاً ملموساً للتنسيق المستمر بين الجانبين، مثمنة التعاون المثمر والبناء مع وزارة الحج والعمرة السعودية والحرص المشترك على تذليل العقبات وتوحيد الجهود لتقديم أفضل مستوى خدمة لضيوف الرحمن.

قامت وزارة السياحة والآثار بوضع دليل المعتمر المصري على البوابة المصرية للعمرة، ومن المقرر أن تقوم أيضاً بإرسال هذا الدليل إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتعميمه على شركات السياحة والتي ستقوم بدورها بتوزيعه على كافة المعتمرين للاسترشاد به، بجانب أنه سيتم طباعته وتوزيعه على المعتمرين بصالات السفر بالمطارات، وإتاحته بوسائل التواصل المختلفة، وذلك بهدف ضمان وصول الإرشادات والتعليمات إلى أكبر عدد ممكن من المعتمرين بصورة واضحة ومباشرة، ويُسهم في رفع مستوى الوعي بالإجراءات المنظمة لرحلات العمرة وتعزيز عوامل السلامة والالتزام طوال الرحلة.

كما تم إتاحة هذا الدليل في صورة رقمية من خلال الرمز الكودي (QR Code)، بما يتيح للمعتمرين الاطلاع عليه بسهولة عبر الهواتف المحمولة ويساهم في تسهيل وصوله وانتشاره بين أكبر عدد ممكن من المعتمرين.

- تفاصيل دليل المعتمر المصري:

يتضمن هذا الدليل أبرز المعلومات التي يحتاجها المعتمر قبل وأثناء رحلة العمرة، بدءاً من إجراءات الحصول على التأشيرة، مروراً باستعدادات رحلة العمرة من الجوانب الفقهية والقانونية، واجراءات السفر من جمهورية مصر العربية والعودة من المملكة العربية السعودية، وصولًا إلى شرح مبسط للمناسك وكيفية تجنب الأخطاء في أدائها. كما يضم الدليل إرشادات الصحة والسلامة، إلى جانب التعريف بأهم الخدمات المتاحة داخل الحرمين الشريفين، فضلًا عن إلقاء الضوء على أبرز المعالم والمناطق الإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يتضمن أيضاً شرحاً تعريفياً بالبوابة المصرية للعمرة، مؤكدة على أنها البوابة هي القناة القانونية الوحيدة والآمنة لتنظيم رحلات العمرة وفقاً للقانون المُنظم لعملها، كما يتضمن الدليل دعوة المواطنين للتعامل فقط مع شركات السياحة المُرخصة من الوزارة والمُسجلة رسمياً على البوابة.

واستكمالًا للدور الرقابي والخدمي، يضم الدليل بيانات وطرق التواصل المباشر مع وزارة السياحة والآثار لتلقي الاستفسارات أو الشكاوى داخل مصر عبر الخط الساخن (19654)، وأثناء التواجد بالأراضي المقدسة من خلال أرقام لجان الوزارة المتواجدة بصفة دائمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة طوال الموسم، والتي تعمل على مدار الساعة للتدخل الفوري وحل أي عقبات قد تواجه المعتمرين ميدانيًا.

وهناك أيضاً رقم الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية حفاظًا على حقوق المواطنين وتجنباً لأي محاولات نصب أو احتيال.

