رياضة

بنكسب بالناشئين.. الغندور يعلق على فوز الزمالك المثير أمام كهرباء الإسماعيلية

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

اشاد الإعلامي خالد الغندور بنادي الزمالك بعد الفوز الكبير الذي حققه على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء، امس، الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

فوز الزمالك

وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "أندية تدفع ملايين... و #الزمالك يكسب بالناشئين ، الزمالك بمن حضر يهزم كهرباء الإسماعيلية 5-2

#الدوري_المصري" 

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ترتيب المجموعة

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى..

1-  الزمالك 8 نقاط

2- المصرى 7 نقاط

3- كايزر تشيفز 7 نقاط

4 زيسكو 0 نقاط.

الزمالك

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

