الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
شوبير: الفوز على زيمبابوي بداية جيدة.. ومباراة جنوب إفريقيا حاسمة
رياضة

حسام حسن يوضح سبب تغيير إمام عاشور المبكر أمام زيمبابوي

إمام عاشور
إمام عاشور
إسلام مقلد

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس قراره بإجراء تغيير مبكر خلال مواجهة زيمبابوي، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعدما قرر إخراج إمام عاشور بعد مرور 34 دقيقة فقط من زمن اللقاء، والدفع بالمهاجم مصطفى محمد بدلًا منه.

فوز صعب في ضربة البداية

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، مساء الإثنين، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات، في لقاء شهد بداية متوترة للفراعنة قبل أن ينجحوا في قلب النتيجة وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

قرار فني بنسبة 100%

وأكد حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن التغيير لم يكن له أي علاقة بإصابة اللاعب، موضحًا أن القرار جاء لأسباب فنية بحتة.

وقال المدير الفني: إمام عاشور لم يشتكِ من أي إصابة، والتبديل كان فنيًا بنسبة 100%. اللاعب عائد من إصابة طويلة، ومع تأخرنا في النتيجة شعرت أن الضغوط ستزداد عليه.

الحفاظ على اللاعب من الضغط النفسي

وأضاف مدرب المنتخب أن خروجه جاء حفاظًا عليه في ظل ظروف المباراة، قائلًا إن عاشور لاعب مجتهد ويثق في إمكانياته، لكنه رأى أن استمراره في هذا التوقيت قد يعرّضه لضغط نفسي كبير، خاصة مع حاجة الفريق لتغيير شكل اللعب والبحث عن العودة في النتيجة.

وأوضح حسام حسن أنه كان يرغب في استخدام إمام عاشور في مركز صانع الألعاب، لكنه فضّل عدم المجازفة به، مشددًا على أن التبديل جاء في مصلحة اللاعب والفريق، لأن استمرار الضغوط قد يؤثر عليه سلبًا.

تأكيد على إيجابية التغيير

وشدد المدير الفني على أنه لم يشعر بالقلق من قرار التغيير المبكر، مؤكدًا أنه كان مدروسًا بشكل كامل، وأن من واجبه كمدرب حماية لاعبيه في ظل الضغوط الكبيرة التي تفرضها مباريات البطولات القارية، مضيفًا أن التبديل أثبت إيجابيته خلال سير اللقاء.

صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى

وبهذا الفوز، تصدّر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب جنوب أفريقيا الذي حقق الفوز بنفس النتيجة على حساب أنجولا، على أن يلتقي المنتخبان في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، في مواجهة قوية قد تحسم ملامح صدارة المجموعة.

حسام حسن منتخب مصر زيمبابوي بطولة كأس الأمم الأفريقية إمام عاشور

