حسام حسن يوضح سبب تغيير إمام عاشور المبكر أمام زيمبابوي

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس قراره بإجراء تغيير مبكر خلال مواجهة زيمبابوي، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، بعدما قرر إخراج إمام عاشور بعد مرور 34 دقيقة فقط من زمن اللقاء، والدفع بالمهاجم مصطفى محمد بدلًا منه.

فوز صعب في ضربة البداية

وحقق منتخب مصر فوزًا صعبًا على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1، مساء الإثنين، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات، في لقاء شهد بداية متوترة للفراعنة قبل أن ينجحوا في قلب النتيجة وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

قرار فني بنسبة 100%

وأكد حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن التغيير لم يكن له أي علاقة بإصابة اللاعب، موضحًا أن القرار جاء لأسباب فنية بحتة.

وقال المدير الفني: إمام عاشور لم يشتكِ من أي إصابة، والتبديل كان فنيًا بنسبة 100%. اللاعب عائد من إصابة طويلة، ومع تأخرنا في النتيجة شعرت أن الضغوط ستزداد عليه.

الحفاظ على اللاعب من الضغط النفسي

وأضاف مدرب المنتخب أن خروجه جاء حفاظًا عليه في ظل ظروف المباراة، قائلًا إن عاشور لاعب مجتهد ويثق في إمكانياته، لكنه رأى أن استمراره في هذا التوقيت قد يعرّضه لضغط نفسي كبير، خاصة مع حاجة الفريق لتغيير شكل اللعب والبحث عن العودة في النتيجة.

وأوضح حسام حسن أنه كان يرغب في استخدام إمام عاشور في مركز صانع الألعاب، لكنه فضّل عدم المجازفة به، مشددًا على أن التبديل جاء في مصلحة اللاعب والفريق، لأن استمرار الضغوط قد يؤثر عليه سلبًا.

تأكيد على إيجابية التغيير

وشدد المدير الفني على أنه لم يشعر بالقلق من قرار التغيير المبكر، مؤكدًا أنه كان مدروسًا بشكل كامل، وأن من واجبه كمدرب حماية لاعبيه في ظل الضغوط الكبيرة التي تفرضها مباريات البطولات القارية، مضيفًا أن التبديل أثبت إيجابيته خلال سير اللقاء.

صدارة المجموعة بعد الجولة الأولى

وبهذا الفوز، تصدّر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب جنوب أفريقيا الذي حقق الفوز بنفس النتيجة على حساب أنجولا، على أن يلتقي المنتخبان في الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل، في مواجهة قوية قد تحسم ملامح صدارة المجموعة.