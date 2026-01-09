قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسامة فيصل : مواجهة كوت ديفوار ليست سهلة.. ونتمنى من الجمهور مساندتنا.. خاص
كيف دعمت الدولة المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية؟.. فيديو
السفارة المصرية في مالي تنجح في إعادة مواطنين اثنين كانا عالقين في مدينة بعيدة عن العاصمة
عمرو أديب: السودان عمق استراتيجي لمصر وأمنه القومي خط أحمر لا نقاش فيه
عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان
دعاء الليلة 21 رجب .. بـ11 كلمة يجبر الله كسرك في العشر الأواخر
تاريخها يعود إلى 1820.. حكاية فاروق حسني مع سجادة باريس الثمينة
دينا الشربيني: مسلسل لا ترد ولا تستبدل تجربة إنسانية محفورة في قلبي
عادات يومية فعّالة لتطهير الجسم من السموم.. وتحسين صحتك
فاروق حسني يكشف تفاصيل متحفه وطبيعة اللوحات المعروضة به.. فيديو
إصابة ضابط بالحماية المدنية أثناء إطفاء حريق المنوفية.. وخروج جميع المصابين من المستشفى
بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
5 سيارات صينية زيرو تحت المليون جنيه.. أسعار ومواصفات| صور

صبري طلبه

يضم السوق المصري باقة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع بحسب التصميم الداخلي والخارجي، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى بلد المنشأ والتصنيع منها السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات صينية زيرو تحت المليون جنيه

إم جي 5

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصان و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل سرعات أوتوماتيكCVT، وزمن للتسارع قدر بـ 12.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 799,990 و 899,990 جنيه.

جيلي GX3 PRO

زودت جيليGX3 PRO  بمحرك 1500 سي سي، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 849,900 جنيه.

شيري اريزو 5

تأتي شيري اريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيار، واخر أوتوماتيكي الأداء cvt، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 665,000 جنيه وصولًا إلى 740,000 جنيه.

دونج فنج بوكس

تعتمد السيارة دونج فنج بوكس على محرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 94 حصانًا، و160 نيوتن متر من العزم الدوران، ومدى للبطارية يقدر بـ 330 كيلومترًا، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من من 770,000 جنيه وصولًا إلى 870,000 جنيه.

جاك S2

تضم جاك S2 محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.8 ثانية، ويبلغ سعر السيارة نحو 709,900 جنيه.

