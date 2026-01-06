أخبار السيارات| أرخص الموديلات الكورية واليابانية في مصر.. تويوتا تقدم bZ3 الكهربائية 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بقوة 420 حصانًا.. مواصفات شيفروليه سوبربان 2026 الجديدة

تُعد شيفروليه سوبربان واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تحمل توقيع العلامة الأمريكية العريقة، حيث استطاعت عبر سنوات طويلة أن تحافظ على حضورها القوي في الأسواق العالمية.

تويوتا تقدم bZ3 الكهربائية موديل 2026.. صور

تواصل الشراكة الاستراتيجية بين تويوتا اليابانية ومجموعة FAW الصينية تحقيق خطوات جديدة في سوق السيارات الكهربائية، مع إطلاق النسخة المحدّثة من طراز bZ3 موديل 2026 داخل السوق الصيني.

سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي

تعزز شركة هيونداي الكورية الجنوبية من وجودها في السوق السعودي؛ عبر مجموعة واسعة من الطرازات التي تغطي فئات متعددة، ويأتي طراز هيونداي كريتا 2026 كأحد أبرز الخيارات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

بطارية السيارة.. متى ينبغي استبدالها؟

يعد تعطل بطارية السيارة من المشاكل الشائعة، خاصةً في فصل الشتاء، وقد يُعيد تشغيل السيارة باستخدام كابلات التوصيل إحياء البطارية، ولكن إذا استمرت السيارة في العمل ببطء بعد ذلك، فقد حان وقت استبدالها.

أرخص السيارات الكورية واليابانية في مصر.. بالأسعار

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية والعلامة اليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

بقدرات كهربائية.. ماذا تقدم بي إم دبليو iX3 2026 الجديدة كلياً؟

تقدم بي إم دبليو طراز iX3 موديل 2026 عالميًا باعتباره أحد أحدث إصداراتها الكهربائية بالكامل، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في خطوة تعزز من توجه العلامة الألمانية نحو مستقبل السيارات الكهربائية مع الأداء المميز والتصميم العصري.