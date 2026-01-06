قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع جديد في أسعار الطماطم.. الزراعة توضح الحقيقة
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يؤكدان أهمية دعم الحوار الوطني اليمني
رئيس وزراء جرينلاند لـ ترامب: احتلال الجزيرة في ليلة واحدة مستحيل
طريقة استخراج قيد عائلي من الإنترنت
1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة
أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 6-1-2026 دون مصنعية
جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص الموديلات الكورية واليابانية في مصر.. تويوتا تقدم bZ3 الكهربائية 2026

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


بقوة 420 حصانًا.. مواصفات شيفروليه سوبربان 2026 الجديدة
تُعد شيفروليه سوبربان واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تحمل توقيع العلامة الأمريكية العريقة، حيث استطاعت عبر سنوات طويلة أن تحافظ على حضورها القوي في الأسواق العالمية. 

تويوتا تقدم bZ3 الكهربائية موديل 2026.. صور
تواصل الشراكة الاستراتيجية بين تويوتا اليابانية ومجموعة FAW الصينية تحقيق خطوات جديدة في سوق السيارات الكهربائية، مع إطلاق النسخة المحدّثة من طراز bZ3 موديل 2026 داخل السوق الصيني. 

سعر هيونداي كريتا 2026 الشكل الجديدة في السوق السعودي
تعزز شركة هيونداي الكورية الجنوبية من وجودها في السوق السعودي؛ عبر مجموعة واسعة من الطرازات التي تغطي فئات متعددة، ويأتي طراز هيونداي كريتا 2026 كأحد أبرز الخيارات في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

بطارية السيارة.. متى ينبغي استبدالها؟
يعد تعطل بطارية السيارة من المشاكل الشائعة، خاصةً في فصل الشتاء، وقد يُعيد تشغيل السيارة باستخدام كابلات التوصيل إحياء البطارية، ولكن إذا استمرت السيارة في العمل ببطء بعد ذلك، فقد حان وقت استبدالها.

أرخص السيارات الكورية واليابانية في مصر.. بالأسعار
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي تحمل العلامة الكورية الجنوبية والعلامة اليابانية، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

بقدرات كهربائية.. ماذا تقدم بي إم دبليو iX3 2026 الجديدة كلياً؟
تقدم بي إم دبليو طراز iX3 موديل 2026 عالميًا باعتباره أحد أحدث إصداراتها الكهربائية بالكامل، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، في خطوة تعزز من توجه العلامة الألمانية نحو مستقبل السيارات الكهربائية مع الأداء المميز والتصميم العصري. 

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

وزير الخارجية و البابا تواضروس

وزير الخارجية خلال تهنئته للبابا تواضروس : الكنيسة أحد أعمدة نسيجنا الوطني

ترامب و أردوغان يبحثا العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين

ترامب و أردوغان يبحثان العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين

النفط الفنزويلي

توقعات بزيادة إمدادات النفط الفنزويلية تضغط على الأسعار عالميا

بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

