أول تعليق من البيت الأبيض حول "صور وألعاب خارجة" عليها صورة ترامب
أركان فؤاد ونادية مصطفي يحتفلان بزفاف كريمتهما بحضور النجوم | صور
هل أصلي سنة الفجر في البيت أم المسجد؟.. كثيرون لا يعرفون
4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب
أزمة منتصف العمر عند المرأة بعد الأربعين.. طرق فعالة في التعايش وتقليل التوتر النفسي
سعر الذهب اليوم 13-12-2025
قطع جثـ.ــمانها .. تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة فتاة في منطقة عين شمس
لو لسه معاك توكتوك.. اعرف إزاي تستبدله بسيارة كيوت| خطوة بخطوة
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيراميكا في كأس عاصمة مصر
أمريكا تصادر سفينة مغادرة من الصين تحمل معدات عسكرية إلى إيران
جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح: كل التوفيق في مباراة برايتون غدََا
آدم ماجد المصري يكشف سبب رفضه المشاركة في أولاد الراعي|فيديو
تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو تقدم Neue Klasse بتكنولوجيا كهربائية وتصميم عصري.. صور

بي إم دبليو iX3 Neue Klasse
بي إم دبليو iX3 Neue Klasse
صبري طلبه

تستعد بي إم دبليو لدخول فصل جديد في عالم السيارات الكهربائية مع الكشف عن النسخة الجديدة من iX3، والتي ستكون إحدى أولى المركبات المنتمية إلى منصة Neue Klasse المتطورة، وتأتي السيارة بهوية تصميمية حديثة وتقنيات دفع كهربائي محسّنة، لتدعم حضور العلامة الألمانية في فئة الـSUV الكهربائية متوسطة الحجم.

أداء السيارة بي إم دبليو iX3 Neue Klasse

تعتمد iX3 الجديدة على منظومة دفع كهربائية عالية الكفاءة قادرة على توليد 469 حصانًا 345 كيلوواط مع 645 نيوتن متر من العزم، ما يجعل السيارة قادرة على تقديم أداء رياضي رغم حجمها، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

 بي إم دبليو iX3 Neue Klasse

تسارع ومدى السيارة 

تتسارع السيارة من نقطة الصفر وصولًا إلى 100 كلم/ساعة خلال 4.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كلم/ساعة، وتحصل السيارة على بطارية كبيرة بسعة 108.7 كيلوواط ساعة، تمنحها مدى قيادة قد يصل إلى 805 كيلومترات، ما يجعلها واحدة من أطول السيارات مدىً في فئتها.

تصميم وتجهيزات iX3 Neue Klasse

تحمل iX3 ملامح تصميمية جريئة من خلال مصابيح أمامية نحيفة وشبك أمامي مظلم بلمسة لامعة يمنح الواجهة حضورًا لافتًا، بينما تأتي الجنوط الرياضية بتصميم مستوحى من الدرع، تنسجم فيها اللمسات الفضية مع اللون الأسود. 

 بي إم دبليو iX3 Neue Klasse

وتظهر الأبواب بمقابض مخفية تمنح الشكل الخارجي سلاسة أكبر، إلى جانب مرايا كهربائية مدمج بها إشارات LED ومظهر انسيابي يعزز الهوية الجديدة للمنصة.

وتتضمن منظومة الأمان في السيارة مجموعة واسعة من تقنيات المساندة، من بينها رصد النقاط العمياء وتحديد المسار وأنظمة المتابعة بالكاميرات ومستشعرات الحركة المتعددة، إضافة إلى مثبت السرعة والوسائد الهوائية.

 بي إم دبليو iX3 Neue Klasse

أما المقصورة الداخلية فتأتي بشاشة كبيرة تعمل باللمس مع دعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف إلكتروني يوزع الهواء بذكاء داخل السيارة، إضافة إلى مقاعد كهربائية الضبط ونظام صوتي عالي الأداء يوفر تجربة فاخرة للمستخدم.

 بي إم دبليو iX3 Neue Klasse

خطوة جديدة في مستقبل بي إم دبليو الكهربائي

وتمثل iX3 الجديدة إحدى أهم خطوات بي إم دبليو ضمن توسعها في السيارات الكهربائية، لتكون مقدمة لجيل جديد من الطرازات التي تعتمد هندسة Neue Klasse.

