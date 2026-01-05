قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة محمد حمدي بقطع فى الرباط الصليبي خلال لقاء مصر وبنين
ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا بعد تسجيل محمد صلاح أمام بنين
مبروك لمصر.. محمد رمضان يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على بنين بأمم أفريقيا
لأول مرة .. محمد صلاح يسجل 3 أهداف في كأس الأمم الأفريقية
وزير البترول الأسبق: العمالة المصرية ذكية جدا وتحتاج إلى هذا الأمر
منافس مصر في دور الـ 8 من كأس أمم إفريقيا
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بعد الفوز على بنين
أحمد موسى: ننسى الماتش ده ونبدأ نجهز من دلوقتي للمباراة القادمة
لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟
إنقاذ 25 نزيلا فى واقعة حريق مركز لعلاج الإدمان ببنها .. صور
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
تويوتا تقدم bZ3 الكهربائية موديل 2026.. صور

تواصل الشراكة الاستراتيجية بين تويوتا اليابانية ومجموعة FAW الصينية تحقيق خطوات جديدة في سوق السيارات الكهربائية، مع إطلاق النسخة المحدّثة من طراز bZ3 موديل 2026 داخل السوق الصيني. 

يحمل الطراز الجديد اسم تويوتا bZ3 سمارت هوم إديشن، ويأتي ليعكس تطور التعاون بين الطرفين، مع التركيز على تقديم سيارة كهربائية بتجهيزات عصرية.

تويوتا bZ3 موديل 2026

أداء ومحرك تويوتا bZ3 موديل 2026

تعتمد تويوتا bZ3 على منصة e-TNGA الكهربائية، وتصل القوة القصوى للطراز إلى 241 حصانًا، ما يضع السيارة ضمن فئة السيدان الكهربائية ذات الأداء العملي، وتتوفر السيارة بخيارين من المحركات الكهربائية لتلبية احتياجات مختلفة.

تعتمد النسخة الأولى على محرك بقوة 181 حصانًا، مرتبط ببطارية بسعة 49.9 كيلوواط ساعي، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 517 كيلومترًا وفق معيار CLTC الصيني.

تويوتا bZ3 موديل 2026

أما النسخة الأعلى، فتأتي بمحرك أقوى يولد 241 حصانًا، مع بطارية أكبر بسعة 65.3 كيلوواط ساعي، تتيح مدى يصل إلى 616 كيلومترًا، وتعتمد جميع الفئات على بطاريات Blade من BYD.

تصميم وتجهيزات تويوتا bZ3 موديل 2026

حصلت تويوتا bZ3 موديل 2026على شاشة معلومات وترفيه عمودية جديدة بقياس 15.6 إنش، وتدعم المقصورة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأوامر الصوتية، كما تشمل التجهيزات مكيف هواء أوتوماتيك، ومقاعد كهربائية، ومرايا جانبية كهربائية، إلى جانب أنظمة رصد.

تويوتا bZ3 موديل 2026

وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.88 متر، بينما يبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4.725 متر، مع اعتمادها على جنوط رياضية تعزز من المظهر الديناميكي، ويبرز التصميم الخارجي من خلال مصابيح أمامية حادة الشكل تعمل بتقنية LED، إلى جانب مصابيح خلفية مميزة، كما تضم السيارة منظومة متقدمة من مستشعرات الحركة، يصل عددها إلى 32 مستشعرًا.

أسعار تويوتا bZ3 موديل 2026 في الصين

تُطرح تويوتا bZ3 موديل 2026 في السوق الصيني بسعر يبدأ من 93,800 يوان، أي ما يعادل نحو 13,400 دولار أمريكي، بينما تبدأ فئة سمارت هوم جوي من 109,800 يوان، في حين تتراوح أسعار فئتي برو وماكس بين 129,800 و159,800 يوان.

تويوتا faw bZ3 تويوتا bZ3 سيارة تويوتا bZ3 تويوتا bZ3 موديل 2026

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

