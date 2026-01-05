قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اركب جيب ليبرتي سعرها 400 ألف جنيه

إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

جيب ليبرتي موديل 2002

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب ليبرتي موديل 2002، وتنتمي ليبرتي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيب ليبرتي موديل 2002 الخارجية

جيب ليبرتي موديل 2002

تمتلك سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك جيب ليبرتي موديل 2002

جيب ليبرتي موديل 2002

تحصل سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 علي قوتها من محرك سعة 3700 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 330 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة جيب ليبرتي موديل 2002 الداخلية

جيب ليبرتي موديل 2002

زودت سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 بالعديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل اكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر جيب ليبرتي موديل 2002

جيب ليبرتي موديل 2002

تباع سيارة جيب ليبرتي موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

