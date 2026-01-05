قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجن لا يعلم الغيب وما تفعله ليلى عبد اللطيف حرام.. أحمد كريمة يوضح
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل موقعة دور الـ 16بأمم أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح
هل عضة الكلب مميتة ؟.. خطة الدولة لمواجهة كلاب الشارع.. فيديو
فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد سيارة كامارو IROC-Z عمرها 37 عامًا.. جديدة بالكامل

كامارو
كامارو
عزة عاطف

ظهرت مؤخرًا واحدة من أندر سيارات شيفروليه كامارو في العالم، وهي نسخة "IROC-Z" موديل 1987، والتي لم تقطع سوى 104 أميال (حوالي 167 كم) منذ خروجها من المصنع قبل قرابة أربعة عقود. 

هذه السيارة، التي ظلت مخزنة في مرآب مكيف ومحمي طوال 37 عامًا، تحولت إلى "كبسولة زمنية" حقيقية، حيث لا تزال تحتفظ بحالتها الأصلية تمامًا، بدءًا من رائحة المقاعد وصولًا إلى الملصقات المصنعية على الزجاج، مما جعل صاحبها يطلب فيها سعرًا يضاهي أسعار السيارات الخارقة الحديثة.

حالة كامارو بعد 37 عامًا من السكون

تعد هذه الكامارو بمثابة حلم لهواة جمع السيارات الكلاسيكية، فهي ليست مجرد سيارة قديمة تم ترميمها، بل هي نسخة أصلية "فابريكا" لم يلمسها أحد. 

الطلاء الخارجي باللون الأحمر الداكن لا يزال يحتفظ ببريقة المصنعي، والمقصورة الداخلية المكسوة بالقماش الرمادي لا تظهر عليها أي علامة من علامات الاستخدام أو الزمن. 

تم الحفاظ على السيارة في بيئة خاضعة للتحكم المناخي، مما حمى أجزاءها المطاطية والميكانيكية من التآكل أو الجفاف الذي يصيب السيارات المخزنة عادة، لتظهر اليوم وكأنها غادرت صالة العرض بالأمس فقط.

أداء ميكانيكي من العصر الذهبي للعضلات الأمريكية

تحت غطاء المحرك، تنبض هذه الأيقونة بمحرك V8 سعة 5.7 لتر، وهو المحرك الأقوى في فئتها آنذاك، والذي يعمل بنظام حقن الوقود المتطور (TPI). 

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، وهي التوليفة التي جعلت من "IROC-Z" ملكة الطرقات في الثمانينات. 

وتأتي السيارة مجهزة بكافة الكماليات التي كانت تعتبر قمة الرفاهية في وقتها، بما في ذلك نظام التكييف، والنوافذ الكهربائية، وجنوط الألمنيوم مقاس 16 بوصة الخاصة بإصدار IROC، بالإضافة إلى نظام الصوت الأصلي من "Delco".

سعر "سوبر كار" لسيارة عضلات كلاسيكية

المفاجأة الكبرى كانت في السعر الذي حدده البائع، حيث يطلب مبلغ 92,500 دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 4.5 مليون جنيه مصري بدون رسوم جمركية). 

هذا السعر يضع الكامارو الكلاسيكية في منافسة سعرية مع سيارات حديثة خارقة مثل "كامارو ZL1 1LE" الجديدة أو حتى بعض طرازات "بورش". 

وبرر الخبراء هذا السعر المرتفع بندرة الحالة، حيث بيعت نسخة مشابهة العام الماضي بمبلغ يقارب 85 ألف دولار، مما يشير إلى أن المستثمرين في السيارات الكلاسيكية ينظرون إلى هذه النسخة كقطعة فنية فريدة تتجاوز قيمتها مجرد كونها وسيلة انتقال.

هل تستحق كامارو IROC-Z هذا الاستثمار؟

يرى المحللون أن شراء سيارة بهذا الممشى المتدني هو استثمار طويل الأمد، حيث أن قيمتها تكمن في "عدم قيادتها". 

فبمجرد زيادة العداد بضع مئات من الأميال، ستفقد السيارة ميزتها التنافسية كأقل كامارو من هذا الجيل سيرًا في العالم. ومع ذلك، يظل هذا الإصدار "IROC-Z" (الذي سمي تيمناً بسباقات أبطال العالم الدولية) رمزًا لثقافة السيارات الأمريكية في الثمانينات، واقتناؤه بهذه الحالة يمثل امتلاك جزء لا يتجزأ من تاريخ شركة جنرال موتورز الذي لن يتكرر.

كامارو شيفروليه كامارو IROC Z أسعار السيارات الكلاسيكية 2026 مواصفات كامارو شيفروليه كامارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

الطقس

البس الدولاب.. طقس شديد البرودة غدا وتحذيرات من الصقيع

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

ترشيحاتنا

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي

بطولة إيمان العاصى.. طرح البوسترات الدعائية لمسلسل "قسمة العدل"

مدرسة

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير
إيمان العاصي تخطف الأنظار بجمالها بفستان قصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد