للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلماني: «سند المواطن» خطوة مهمة لإدارة الدَّين العام وتوسيع قاعدة الاستثمار الشعبي

الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب
حسن رضوان

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بـ مجلس النواب، بطرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة أدوات الدين العام، وتعكس توجه الدولة نحو تعميق الشمول المالي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة المباشرة في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية.

وأوضح محسب أن إتاحة الاكتتاب في السندات الحكومية للأفراد لأول مرة عبر شبكة البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، يعزز دمج شرائح أوسع من المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية، ويسهم في تحويل المدخرات الصغيرة والمتوسطة إلى أدوات تمويل داعمة للموازنة العامة، بدلًا من بقائها خارج القنوات الاستثمارية المنظمة.

أداة ادخارية مستقرة تلبي احتياجات المواطنين

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن «سند المواطن» بعائده السنوي الثابت البالغ 17.75%، والذي يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا، يوفر أداة ادخارية مستقرة تلبي احتياجات المواطنين الباحثين عن دخل دوري منتظم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية واستحقاق شهادات ادخار مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك خلال العام الماضي.

وأكد محسب أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تنويع مصادر تمويلها وعدم الاعتماد فقط على المؤسسات المالية والبنوك في تغطية احتياجاتها التمويلية، بما يساهم في توسيع قاعدة حاملي أدوات الدين، وتوزيع المخاطر، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل بين المواطنين.

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن اختيار الهيئة القومية للبريد كمنفذ حصري في المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية وانتشارها الجغرافي الواسع، ما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في القرى والمراكز بنفس الكفاءة المتاحة في المدن الكبرى، ويعزز مبدأ العدالة في إتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن «سند المواطن» يمثل خطوة إيجابية نحو تعميق سوق المال المحلي، وتحويل الادخار الشعبي إلى رافد تمويلي مستدام يدعم الاستقرار المالي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

