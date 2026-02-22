برلماني: «سند المواطن» خطوة مهمة لإدارة الدَّين العام وتوسيع قاعدة الاستثمار الشعبي

أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بـ مجلس النواب، بطرح «سند المواطن» للأفراد عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة أدوات الدين العام، وتعكس توجه الدولة نحو تعميق الشمول المالي، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة المباشرة في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية.

وأوضح محسب أن إتاحة الاكتتاب في السندات الحكومية للأفراد لأول مرة عبر شبكة البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، يعزز دمج شرائح أوسع من المجتمع داخل المنظومة المالية الرسمية، ويسهم في تحويل المدخرات الصغيرة والمتوسطة إلى أدوات تمويل داعمة للموازنة العامة، بدلًا من بقائها خارج القنوات الاستثمارية المنظمة.

أداة ادخارية مستقرة تلبي احتياجات المواطنين

وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن «سند المواطن» بعائده السنوي الثابت البالغ 17.75%، والذي يُصرف شهريًا لمدة 18 شهرًا، يوفر أداة ادخارية مستقرة تلبي احتياجات المواطنين الباحثين عن دخل دوري منتظم، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية واستحقاق شهادات ادخار مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك خلال العام الماضي.

وأكد محسب أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تنويع مصادر تمويلها وعدم الاعتماد فقط على المؤسسات المالية والبنوك في تغطية احتياجاتها التمويلية، بما يساهم في توسيع قاعدة حاملي أدوات الدين، وتوزيع المخاطر، فضلاً عن ترسيخ ثقافة الاستثمار طويل الأجل بين المواطنين.

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن اختيار الهيئة القومية للبريد كمنفذ حصري في المرحلة الأولى يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية وانتشارها الجغرافي الواسع، ما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين في القرى والمراكز بنفس الكفاءة المتاحة في المدن الكبرى، ويعزز مبدأ العدالة في إتاحة الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن «سند المواطن» يمثل خطوة إيجابية نحو تعميق سوق المال المحلي، وتحويل الادخار الشعبي إلى رافد تمويلي مستدام يدعم الاستقرار المالي، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.