مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الأقرب إلى قلبه.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة ولي العهد ‏السعودي بعد زيارة الرئيس السيسي
مستشار الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي: بريطانيا وفرنسا مستعدتان لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أصغر إمام قبلة.. الطالب محمد رضا يؤم المصلين بالجامع الأزهر في الليلة السادسة من رمضان
دينا: لبس الراقصة فيه حرمانية.. وأنا مش بفكر أعتزل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

السفير الأمريكي بباريس يتخلف عن الحضور للخارجية الفرنسية رغم استدعائه

ناصر السيد

كشف مصدر دبلوماسي، اليوم "الاثنين"، عن عدم حضور السفير الأمريكي في باريس شارل كوشنر إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية رغم استدعائه.

وأضاف المصدر الدبلوماسي، أن الخارجية الفرنسية قررت قطع التواصل بين السفير الأمريكي وأعضاء الحكومة الفرنسية.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس الأحد استدعاء شارل كوشنر، السفير الأمريكي لدى فرنسا، على خلفية تصريحاته المتعلقة بمقتل الناشط اليميني المتطرف الفرنسي، كوينتين ديرانك.

وتعرض ديرانك للضرب حتى الموت في مدينة ليون الأسبوع الماضي خلال شجار مع ناشطين يُزعم انتماؤهم إلى اليسار المتطرف.

وأعلنت السفارة الأمريكية في فرنسا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية أنهما يتابعان القضية، وكتبا على موقع "إكس" أن "اليسار الراديكالي العنيف في تصاعد" ويجب التعامل معه كتهديد للأمن العام.

وأثار مقتل ديرانك حالة من التوتر في فرنسا، مُؤججاً التوترات بين اليسار واليمين قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

كما لفت الحادث انتباه العالم، فقد نددت إدارة ترامب بما وصفته بـ"الإرهاب" في فرنسا يوم الجمعة، ما أثار ردود فعل غاضبة من باريس.

وقال بارو لصحيفة لوموند، وإذاعة فرانس إنتر، وإذاعة فرانس إنفو: "نرفض أي استغلال لهذه المأساة، التي أغرقت عائلة فرنسية في حداد، لأغراض سياسية. ليس لدينا دروس نتعلمها، لا سيما فيما يتعلق بالعنف، من الحركة الرجعية الدولية".

توفي ديرانك، البالغ من العمر 23 عامًا، متأثرًا بجروح في الرأس إثر اشتباكات على هامش مظاهرة في 12 فبراير ضد سياسي من حزب فرنسا غير المنحنية اليساري في ليون.

ووُصفت وفاته بأنها "لحظة تشارلي كيرك الفرنسية"، في إشارة إلى اغتيال المعلق اليميني المتطرف الأمريكي العام الماضي.

وتظاهر أكثر من 3000 شخص في ليون يوم السبت تكريمًا لديرانك، وسط انتشار أمني مكثف من السلطات خشية وقوع المزيد من الاشتباكات.

وصرحت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة، يوم الجمعة، بأن مقتل ديرانك يُظهر "سبب تعاملنا بقسوة مع العنف السياسي - الإرهاب".

