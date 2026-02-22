فرنسا تتهم 5 أشخاص بتمويل حماس

اتهمت السلطات القضائية الفرنسية 5 أشخاص على صلة بمنظمتين فرنسيتين بإيصالهم أموالا لحركة "حماس" تحت مسمى مساعدات إنسانية، حسبما أعلنت النيابة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.





ووضع المتهمون تحت الرقابة القضائية بعد توجيه الاتهام لهم الجمعة، بحسبما ذكرت النيابة، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة "لو فيغارو".





وذكرت الصحيفة أن المتهمين على صلة بجمعيتي "أوماني تير" و"سوتيان أوماني تير".





ويلاحق هؤلاء الأشخاص بتهم منها "تمويل مشروع إرهابي"، و"سوء أمانة ضمن عصابة منظمة".





ووُجّهت هذه الاتهامات عقب مداهمات وتفتيش لجمعية "أوماني تير"، ولمكاتب ومنازل لأشخاص يعملون في الجمعيتين أو سبق أن عملوا فيهما.





وقالت النيابة الفرنسية إن الجمعيتين اللتين تهدفان إلى تقديم المساعدة الاجتماعية للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الضفة الغربية ولبنان وغزة" أصبحتا إضافة إلى العاملين فيهما، "موضع شبهة بإيصال مساعدات لحركة حماس تحت غطاء المساعدات الإنسانية".





وتعود القضية إلى تحقيق أوليّ فتح في نوفمبر 2023 وأوكل إلى القسم المختص بمكافحة الإرهاب في الشرطة الجنائية في باريس، والمديرية العامة للأمن الداخلي المكلفة بمكافحة التجسس داخل الأراضي الفرنسية، إضافة إلى المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المالية الكبرى.