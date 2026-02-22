"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعقد اجتماعاته السنوية الخامسة والثلاثين في لاتفيا يونيو المقبل

يعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اجتماعاته السنوية الخامسة والثلاثين ومنتدى الأعمال في ريجا عاصمة لاتفيا، في الفترة بين ٥-٧ يونيو المقبل، تحت شعار "من التقلب إلى المرونة.. اقتصادات تبتكر في عالم متغير".

وقال البنك- في بيان- "نجتمع في منطقة البلطيق (لاتفيا، إستونيا، ليتوانيا)، مركز الابتكار والتفكير المستقبلي".

وأضاف "في خضم التقلبات نشجع المرونة، ونمكّن الاقتصادات من التكيف والازدهار.. نُسهّل التحول الأخضر، ونعزز الحوكمة، وننمي رأس المال البشري، وندعم تكافؤ الفرص، ونركز على تحقيق ذلك مع القطاع الخاص، من خلال حشد الاستثمارات ودمجها مع الاستشارات التجارية وإصلاح السياسات".

وتابع البيان: "نموذجنا، الذي أثبت فعاليته أولاً في شرق ووسط أوروبا، يُحقق الآن نتائج ملموسة في العديد من المناطق الأخرى في ثلاث قارات، بما في ذلك الدول التي نعمل بها حديثًا في أفريقيا والعراق، والتزامنا تجاه أوكرانيا راسخ، حيث نساعد في دعم اقتصادها وتعزيز نموها".