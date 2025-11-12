الإصابات توجه ضربة موجعة لآمال الكاميرون في التأهل لكأس العالم

تعرض منتخب الكاميرون لضربتين موجعتين بسبب الإصابات ويواجه ضربة ثالثة محتملة قبل مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية غدا الخميس في الملحق الأفريقي لتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم في المغرب.



واستبعد المهاجم المخضرم إيريك مكسيم تشوبو موتينج ولاعب الوسط المتألق أندريه فرانك زامبو أنجيسا من المباراة في الرباط حيث تتطلع الكاميرون للحفاظ على آمالها في التأهل لكأس العالم.



وقال مسؤولو الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن الشكوك تحوم حول مشاركة حارس المرمى أندريه أونانا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.



ويعاني تشوبو موتينج من التواء في الركبة بينما انسحب زامبو أنجيسا من المران أمس الثلاثاء بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.



وسجل لاعب الوسط، الذي سيكمل عامه 30 يوم الأحد المقبل، أربعة أهداف مع نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم.



وتشارك الكاميرون في البطولة المصغرة لأفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي اختتمت مبارياتها الشهر الماضي.

وتوفر البطولة المصغرة هذا الأسبوع إمكانية وجود ممثل عاشر للقارة السمراء في كأس العالم العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.



وإذا فازت الكاميرون غدا الخميس، فإنها ستتأهل إلى المباراة النهائية في الرباط يوم الأحد ضد الجابون أو نيجيريا لتحديد الفريق الأفريقي الذي سيتأهل إلى الملحق العالمي في مارس حيث سيتم تحديد آخر المراكز المؤهلة لكأس العالم التي تضم 48 فريقا.



وشاركت الكاميرون في ثماني بطولات سابقة لكأس العالم، أكثر من أي دولة أفريقية أخرى.