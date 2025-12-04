رسالة أخيرة من شوقي السعيد لجمهور النادي الأهلي

وجه شوقى السعيد، لاعب الزمالك السابق، اعتذار لجمهور النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب السعيد عبر خاصية الاستوري: “اتقدم بخالص الاعتذار إلى جمهور وعشاق النادي الأهلي عن أي سوء تفاهم قد بدر مني وإن كان قد صدر مني أي خط فأرجو العفو والسماح لوجه الله لا أعرف ماذا يخبئ الغد ولا أريد أن أترك خلفي أثرا سيئا لأولادي دمتم بخير وود واحترام”.

شوقي السعيد على انستجرام

من جانب اخر، يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مباراته المرتقبة التي تجمعه أمام نظيره فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المحترفة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس الرابطة المحترفة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس الموافق 11 ديسمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي عبر قناة “أون تايم سبورت”.