الأوقاف: رئيس القطاع الديني محاضرًا في فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة

شهدت وزارة الأوقاف فعاليات توعوية موسعة ضمن حملة الستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وشارك فيها الشيخ الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتورة مروة ياسين - مساعد الوزير لشئون الواعظات، والأستاذة أروى متولي - مدير عام وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التضامن الاجتماعي، وهناء محمود - عضو الإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، حيث أكد رئيس القطاع الديني الدور الدعوي والتوعوي لوزارة الأوقاف في مواجهة آفة العنف بكل أشكاله، وترسيخ قيم الرحمة والعدل واحترام الكرامة الإنسانية.

وأوضحت الفعاليات حرص وزارة الأوقاف، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، على نشر الوعي بأهمية احترام المرأة وحمايتها من جميع صور العنف، وتقديم رسائل دعم نفسي ومعنوي للناجيات، انطلاقًا من القيم الإسلامية الأصيلة التي تقوم على المودة والرحمة وصيانة الحقوق.

وتنوعت أنشطة الحملة بين برامج تثقيفية داخل مراكز استضافة ودعم المرأة، إلى جانب لقاءات توعوية بعدد من المحافظات، قدّم خلالها الأئمة والواعظات كلمات تناولت أثر التعاليم الإسلامية في بناء مجتمع تسوده الرحمة والاحترام المتبادل، مع التأكيد على مسئولية الأسرة والمجتمع في حماية المرأة ودعمها.

وتأتي هذه المبادرات في إطار رسالة وزارة الأوقاف الهادفة إلى نشر ثقافة احترام الإنسان، ومناهضة كل ما يسيء إلى المرأة أو يمس كرامتها، دعمًا لتوجهات الدولة في حماية الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوي ومستقر.