إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
أخبار البلد

تطوير أقسام طب الطوارئ.. المستشفيات التعليمية: استيعاب الزيادة المضطردة فى أعداد المترددين

جانب من افتتاح الوزير
عبدالصمد ماهر

افتتح  أ. د. خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفقة أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مشروعات تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بعدد من وحدات الهيئة بالقاهرة الكبرى، وذلك يوم السبت الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥.


بحضور  أ. د. شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، وأ. د. أحمد فرغلى مدير المستشفيات التعليمية، ونخبة من مديري مستشفيات ومعاهد الهيئة.

تقديم خدمة طبية متميزة

وصرح أ. د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة بأن الاهتمام بطب الطوارىء والحالات الحرجة يأتى تماشياً مع توجيهات أ. د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بالحرص على التطوير الدائم للخدمات الصحية المقدمة للمريض المصري، وضمن أولويات الخطة الاستراتيجية للهيئة، لما يمثله من أهمية بالغة فى حزمة الخدمات الصحية التى تقدمها الهيئة، وذلك لإيماننا الراسخ بأن قوة المستشفى تقاس بمدى قوة وانضباط أقسام الاستقبال والطوارئ بها، ونظراً لأن مستشفيات ومعاهد الهيئة تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية كان لزاماً علينا تحمل هذه الأمانة بالاهتمام بكافة مقومات تقديم خدمة طبية متميزة، وأصبح تطوير أقسام الاستقبال والطوارىء وزيادة سعتها ضرورة حتمية لاستيعاب الزيادة المضطردة فى أعداد المترددين.

وأفاد رئيس الهيئة بأن عدد مشروعات التطوير التى تم افتتاحها اليوم هو الأكبر، ولم يحدث مسبقًا، حيث تم افتتاح أقسام الاستقبال والطوارئ بمعهد الكلى والمسالك البولية، ومستشفى المطرية التعليمي، ومعهد القلب القومي، كما تم افتتاح أقسام العيادات الخارجية بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، ومستشفى الجمهورية التعليمي، وجارى الانتهاء من مشروعات تطوير أخرى سيتم افتتاحها قريباً.

وأضاف رئيس الهيئة.. بأن الوزير حرص خلال جولة على الاستماع إلى العديد من المرضى لمعرفة رأيهم فى الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمناظرة عدد من الحالات المتواجدة بالاستقبال والعيادات للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة داخل وحدات الهيئة.

وشهدت الجولة تفقد عدد من المشروعات الجارية تحت الإنشاء وهي مشروع مبنى الطب الرياضي بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي، والمجمع التعليمي للتمريض، ومبنى المخازن المركزية للهيئة بأرض حميات إمبابة.

طوارئ المعاهد التعليمية الاستقبال أقسام الاستقبال ٢٠٢٥

