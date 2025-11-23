قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير الكهرباء يتفقد إدارة شبكات مدينة أنشاص

وزير الكهرباء خلال الزيارة
وزير الكهرباء خلال الزيارة
وفاء نور الدين

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية بجميع مواقع العمل والإنتاج.

وقام الوزير بجولة تفقدية مفاجئة بإدارة شبكات كهرباء مدينة أنشاص بمحافظة الشرقية، في نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على هامش زيارته إلى موقع هيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص أمس، السبت، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، والحد من الفقد، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، لضمان حقوق المشتركين، وصون مستحقات شركات توزيع الكهرباء، في إطار تحسين معدلات الأداء.

وتفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل الإدارة، بما في ذلك مركز الخدمة، ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، ومركز البيانات ومعايرة العدادات.

واستمع من مسئولي الإدارة والأطقم العاملة إلى شرح تفصيلي حول كيفية تقديم الخدمات والتواصل مع المشتركين والالتزام بخطة العمل، ومعايير الجودة، وإجراء القياسات اللازمة لمعرفة مدى رضاء المشترك عن الخدمة المقدمة له، ومعدلات تركيب العدادات الكودية، وتأثير ذلك على مؤشرات الطاقة الكهربائية المباعة والمشتراة في نطاق العمل.

وراجع عصمت الاستعدادات الجارية والمراجعة الشاملة لمكونات الشبكة الكهربائية قبل فصل الشتاء، وناقش أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له، وتأمينه، ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضي، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل.

كما ناقش الوزير معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة.

ووجه بالانتهاء من مراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات في نطاق مدينة أنشاص وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ بمراجعة مكونات الشبكة الكهربائية، لا سيما أعمدة الإنارة العامة ولوحات الإعلانات وغيرها استعدادا لفصل الشتاء 

وشدد على أهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء، والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، مشيرا إلى استمرار الزيارات الميدانية والتواجد في جميع المواقع خاصة التى لها علاقة بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء.

ووجه أيضا باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الإنفاق الضخم الذى حظى به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية.

