مدّ فترة التقديم على 75 ألف فرصة تدريب مهني مجانية

أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل عن استمرار فتح باب التقديم للاستفادة من المبادرة القومية التي تتيح عدد (75) ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير محمد جبران أن هذه المبادرة تأتي نتيجة جهود التنسيق والتكامل بين مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية بكل محافظة، بهدف إتاحة فرص تدريب عملي حقيقية تُمكّن الشباب من اكتساب الخبرات الميدانية، وتأهيلهم لشغل المهن المطلوبة محليًا ودوليًا.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة أتاحت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب داخل المنشآت، موضحًا أن باب التسجيل مفتوح أمام الشباب من مختلف المحافظات، مع حرية اختيار مكان التدريب دون التقيد بمحل الإقامة أو الميلاد.

وأوضح أن جميع البرامج التدريبية تُقدَّم بالمجان، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل، بما يسهم في تعزيز فرص حصوله على عمل داخل نفس المجال الذي تلقى فيه التدريب.

ودعا الوزير الشباب المصري إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرص المتميزة، التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل، دعمًا لجهود الدولة في إعداد جيل مؤهل وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.

رابط التقديم:

https://vte.labour.gov.eg/