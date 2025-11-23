قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كلودين عون: المرأة اللبنانية ما زالت محرومة من حقوقها

كلودين عون، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
كلودين عون، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
إسراء صبري

أكدت كلودين عون، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن المرأة في لبنان ما زالت بعيدة عن بلوغ «العصر الذهبي» لحقوقها، رغم التقدم الذي تحققه نساء المنطقة، مشددة على أن غياب المساواة في قوانين الأحوال الشخصية ومنع المرأة من نقل جنسيتها لأطفالها يبقيانها في دائرة التمييز.
 

وقالت، خلال لقاءها عبر برنامج «صباح جديد» مع الإعلامية شيرين غسان المذاع على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إنها حملت قضية المرأة اللبنانية منذ سنوات الجامعة، معتبرة أن أي ظلم تتعرض له فئة من المجتمع يفتح باب النضال والالتزام، موضحة أن ولادتها في بيت سياسي ارتبط بالتحولات الكبرى في لبنان، مع والدها الرئيس السابق ميشال عون، جعلتها تعيش مراحل الحرب والخوف والملاجئ والنزوح والمنفى، والذي تعد بالنسبة لها تجربة «قاسية وغنية في الوقت نفسه»، لأنها منحتها فرصة الدفاع عن قضايا تعتبرها أساسية.

القوانين… العقدة الأساسية أمام المرأة اللبنانية

وأكدت «عون» أن المرأة في لبنان تقوم بواجباتها كاملة كالرجل، لكنها لا تحصل على الحقوق نفسها، قائلة: «طالما القانون يميز بين الرجل والمرأة في الطلاق، والحضانة، والجنسية، لا يمكن القول إننا وصلنا إلى المساواة»، رابطة غياب التقدم الحقيقي بـ «ثقافة اجتماعية» ما زالت تضع المرأة في دور «الرعاية فقط»، مشيرة إلى أن هذه الثقافة كانت عالمية لكنها تغيّرت مع تحولات اقتصادية وتاريخية، في حين ما زال لبنان بطيئًا في تحديث قوانينه.

وسلطت الضوء على نماذج عربية ناجحة، خاصة مصر، التي قالت إنها أقرت قوانين مهمة مثل منع تزويج الأطفال قبل 18 عامًا، مؤكدة أن «سنّ القوانين خطوة ضرورية لتغيير الذهنيات وتحسين حياة الناس».

ورأت «عون» أن عدم تحقق الإصلاحات في لبنان يعود إلى غياب الإرادة السياسية، معتبرة أن البعض في السلطة يرفض التغيير بدافع قناعات شخصية أو مصالح خاصة، مضيفة: «لا أحد يمنح الحقوق، يجب أن تنتزع بالمطالبة والنضال»، مشيرة إلى أنها عملت خلال رئاستها للهيئة على مشاريع حققت تقدّمًا فعليًا، أبرزها: «تجريم التحرش الجنسي، وتعديل قانون العنف الأسري، بالإضافة إلى خطة وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الأمن والسلام، والتي أسهمت في زيادة حضور النساء داخل المؤسسة العسكرية ولعبهن دورًا في الوساطة وحل النزاعات.


 

المرأة اللبنانية لبنان القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد