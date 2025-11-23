عفاف بن محمود عن الجولة 13: تجسيد شخصية سامية تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة

عبرت الفنانة التونسية عفاف بن محمود، عن سعادتها الكبيرة بفوزها بجائزة "أحسن ممثلة" عن دورها في فيلم "الجولة 13" خلال ختام فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عفاف بن محمود

وأضافت في لقاء عبر تطبيق ZOOM، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، مقدمي برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه هي المرة الثانية التي تحصد فيها جائزة من المهرجان، مشيرة إلى أنّ نيل الجائزة مرة أخرى يمثل لها تأكيدًا يرافقه قدر كبير من المسؤولية في اختيار الشخصيات والمشاريع الفنية.

وأوضحت أنّ شخصية "سامية" في الفيلم كانت قوية وضعيفة في آن واحد، ومرت بحالات قصوى جعلت تأديتها لها تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة.

وتحدثت "بن محمود" عن منهجها في العمل على الشخصية، مشيرة إلى أنّ المخرج محمد علي النهدي منحها السيناريو قبل التصوير بعامين، وهو ما أتاح لها فرصة العيش مع تطور الشخصية طوال هذه المدة.

وأكدت أنّها تتجرد تمامًا من ذاتها عند بدء التصوير، قائلة إنّ شخصية "سامية" تصبح حاضرة بالكامل بينما تتوارى شخصيتها الحقيقية، مضيفة أنّها تمنح جسدها ومشاعرها وأحاسيسها للدور حتى تصل إلى صدق التعبير.

وذكرت الفنانة التونسية، أنّ التركيز الكامل هو العنصر الأهم الذي يمكّن الممثل من معايشة الشخصية ونسيان كل ما يحيط به خلال الأداء.

ولفتت، إلى أنّ تجربتها في الفيلم جعلتها تشعر بمدى قسوة الحياة، وبأنّ الصبر يُستمد في أكثر لحظات الألم حدة، مؤكدة أنّ الفيلم يسلط الضوء على العائلة وكيف يمكن أن تتماسك أو تتشتت تحت وطأة الظروف القاسية.

وذكرت أنّ "الجولة 13" تمثل جولة إضافية في صراع الحياة، تشبه مواجهة مستمرة على حلبة الملاكمة بين الألم والأمل، خصوصًا عندما يواجه الأبوان مرض ابنهما.

وأوضحت، أن الأصعب في التصوير كان تلقي خبر وصول ابنها في الفيلم إلى المرحلة الرابعة من المرض، حيث أدّت المشهد بعد أسابيع من الغوص داخل الشخصية، مما جعل انفعالاتها صادقة بالكامل ودون أي افتعال.