قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخالفات مالية..الفلاحين تكشف كواليس إحالة الجمعية العامة لمنتجي الأرز للنيابة
فيروس الماربورج والهيربس.. وزارة الصحة توضح الحقائق العلمية
ضبط وإحضار متهمين جدد في واقعة خدش براءة 5 صغار بمدرسة اللغات بالسلام
نصر فريد واصل: كنت حريصًا على أن تكون الفتوى محافظة على استقرار المجتمع وأمنه | صور
انخفاض الأسعار يربك السوق.. دواجن تباع بأقل من التكلفة والمربون على حافة الانسحاب
500 جنيه غرامة عقوبة الامتناع عن التصويت في انتخابات مجلس النواب غدا
السفير التركي في مصر يتعهد بدعم الطفل حافظ القرآن عمر علي
414 وحدة سكنية.. تفاصيل الحجز في مشروع سكن مصر
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عفاف بن محمود عن الجولة 13: تجسيد شخصية سامية تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة

الفنانة التونسية عفاف بن محمود
الفنانة التونسية عفاف بن محمود
هاجر ابراهيم

عبرت الفنانة التونسية عفاف بن محمود، عن سعادتها الكبيرة بفوزها بجائزة "أحسن ممثلة" عن دورها في فيلم "الجولة 13" خلال ختام فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

صاحبة أفضل أداء تمثيلي في «القاهرة السينمائي»..عفاف بن محمود لـ«بوابة ...
عفاف بن محمود

وأضافت في لقاء عبر تطبيق ZOOM، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، مقدمي برنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذه هي المرة الثانية التي تحصد فيها جائزة من المهرجان، مشيرة إلى أنّ نيل الجائزة مرة أخرى يمثل لها تأكيدًا يرافقه قدر كبير من المسؤولية في اختيار الشخصيات والمشاريع الفنية.

وأوضحت أنّ شخصية "سامية" في الفيلم كانت قوية وضعيفة في آن واحد، ومرت بحالات قصوى جعلت تأديتها لها تجربة عاطفية وإنسانية ثقيلة.

وتحدثت "بن محمود" عن منهجها في العمل على الشخصية، مشيرة إلى أنّ المخرج محمد علي النهدي منحها السيناريو قبل التصوير بعامين، وهو ما أتاح لها فرصة العيش مع تطور الشخصية طوال هذه المدة.

وأكدت أنّها تتجرد تمامًا من ذاتها عند بدء التصوير، قائلة إنّ شخصية "سامية" تصبح حاضرة بالكامل بينما تتوارى شخصيتها الحقيقية، مضيفة أنّها تمنح جسدها ومشاعرها وأحاسيسها للدور حتى تصل إلى صدق التعبير.

وذكرت الفنانة التونسية، أنّ التركيز الكامل هو العنصر الأهم الذي يمكّن الممثل من معايشة الشخصية ونسيان كل ما يحيط به خلال الأداء.

ولفتت، إلى أنّ تجربتها في الفيلم جعلتها تشعر بمدى قسوة الحياة، وبأنّ الصبر يُستمد في أكثر لحظات الألم حدة، مؤكدة أنّ الفيلم يسلط الضوء على العائلة وكيف يمكن أن تتماسك أو تتشتت تحت وطأة الظروف القاسية.

وذكرت أنّ "الجولة 13" تمثل جولة إضافية في صراع الحياة، تشبه مواجهة مستمرة على حلبة الملاكمة بين الألم والأمل، خصوصًا عندما يواجه الأبوان مرض ابنهما.

وأوضحت، أن الأصعب في التصوير كان تلقي خبر وصول ابنها في الفيلم إلى المرحلة الرابعة من المرض، حيث أدّت المشهد بعد أسابيع من الغوص داخل الشخصية، مما جعل انفعالاتها صادقة بالكامل ودون أي افتعال.

عفاف بن محمود الجولة 13 القاهرة السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

ايمان علاء عروس المنوفية

من زفة إلى نعش.. لحظة تحوّل موكب خطوبة العروس إيمان إلى مشهد مأساوي يهز المنوفية

ترشيحاتنا

سماعات Buds 4 Pro

سماعات Buds 4 Pro من سامسونج تساعدك في العثور على هاتفك المفقود

أوبل انسيجنيا موديل 2018

اركب أوبل انسيجنيا سيدان بـ 950 ألف جنيه

نيسان كاشكاي موديل 2016

نيسان كاشكاي كروس أوفر سعرها 650 ألف جنيه

بالصور

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ
أفضل التمارين لتحفيز الدماغ

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد
نادية السيد وهشام ماجد

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي
أفضل الوصفات المنزلية لإرجاع لون الشعر الطبيعي

فيديو

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد