إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
جامعة القاهرة تتصدر محليا وتحتل المرتبة 69 عالميًا في تصنيف التايمز 2026

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة عن تحقيق إنجاز دولي جديد يُضاف إلى سجل ريادتها الأكاديمية، بتصدرها الجامعات المصرية واحتلالها المرتبة 69 عالميًا في تصنيف Times Higher Education للتخصصات البينية لعام 2026 (Interdisciplinary Science Rankings)، والذي يُعد أحد أحدث التصنيفات النوعية المتخصصة التي تقيس أداء الجامعات في مجالات البحث العلمي متعدد التخصصات.

ويأتي هذا التقدم ليؤكد المكانة المرموقة لجامعة القاهرة على خارطة التعليم العالي العالمية، ويعكس نجاحها في تبني النهج العلمي الحديث القائم على التكامل بين التخصصات المختلفة، بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية والتكنولوجية والتنموية المعاصرة.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذا التقدم يعكس الرؤية الاستراتيجية للجامعة في دعم البحوث البينية وتعزيز جودة الإنتاج العلمي، من خلال تطوير البنية البحثية، وتشجيع التعاون بين الكليات والتخصصات المختلفة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة للابتكار والإبداع العلمي.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الترتيب المتقدم يأتي في إطار توافق الجامعة مع التوجهات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتخصصات البينية والبرامج المتداخلة باعتبارها ركيزة أساسية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن هذا التقدم في تصنيف التايمز للتخصصات البينية يعكس النتائج الملموسة لجهود الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي، والتوسع في دعم المشروعات البحثية المشتركة بين التخصصات المختلفة، وتعزيز قدرات الباحثين على إنتاج أبحاث عالية التأثير تستجيب لأولويات التنمية الوطنية والتحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي متعدد التخصصات باعتباره مستقبل الابتكار والتقدم العلمي.

جدير بالذكر أن تصنيف التايمز للتخصصات البينية يعتمد على منهجية دقيقة تقيس جودة الأداء البحثي البيني من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل المدخلات، والعمليات، والمخرجات، مع تركيز كبير على جودة وتأثير الأبحاث العلمية العابرة للتخصصات، وهو ما يعكس جدية وجدارة هذا الترتيب الدولي الذي حققته الجامعة.

وتؤكد جامعة القاهرة استمرارها في تنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم البحث العلمي متعدد التخصصات، وتعزيز التعاون الدولي، ورفع كفاءة النشر العلمي في الدوريات العالمية المرموقة، بما يرسخ مكانتها كجامعة رائدة إقليميًا ودوليًا، ويعزز دورها في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جامعة القاهرة الجامعات المصرية تصنيف Times Higher Education

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

أشرف عبدالباقي

أشرف عبد الباقي: استوحيت شخصية عزت بـ ولد بنت شايب من والدي الراحل

عمرو أديب

عمرو أديب: اسرائيل تخترق كل حركات المقاومة من حماس وحزب الله وإٍيران وسوريا

لبنان

خبير عسكري: لبنان تسعى للاستفادة من حالة سلام لتكوين الدولة والسلطة الوطنية

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

