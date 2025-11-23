قيمة جوائزها 250 ألف جنيه.. انطلاق المرحلة الثانية لـ «دوري القهاوي» للطاولة والدومينو بالقاهرة والجيزة

أعلن الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية انطلاق المرحلة الثانية من بطولة دوري القهاوي للطاولة والدومينو بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، ضمن خطة الوزارة لدعم الرياضة المجتمعية وتوسيع قاعدة الممارسين للأنشطة الترفيهية.

جوائز دوري القهاوي

وتأتي هذه البطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها 250 ألف جنيه، كأحد أكبر الفعاليات المجتمعية التي تستهدف دمج فئات واسعة من الجمهور داخل إطار تنافسي راقٍ يعزز روح المشاركة والتلاقي داخل الأحياء الشعبية والقهاوي، في إطار رؤية الوزارة لنشر ثقافة الرياضة للجميع وتحويل المساحات الاجتماعية التقليدية إلى منصات للنشاط الرياضي.

وأكد الدكتور أحمد البكري، رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، أن إطلاق المرحلة الثانية في القاهرة والجيزة يأتي تتويجًا للنجاح الكبير الذي حققته البطولة في مرحلتها الأولى، مشيرا إلى أن الإقبال الجماهيري المتزايد يعكس أهمية الدور المجتمعي للبطولة وقيمتها في خلق بيئة تنافسية إيجابية داخل المجتمع.

وأضاف البكري: "نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر للاتحاد، وثقته في خطط تطوير الألعاب الترفيهية كعنصر أساسي في الرياضة المجتمعية. هذا الدعم كان السبب الرئيسي في قدرة الاتحاد على تنفيذ بطولة بهذا الحجم والانتشار."

وتستمر فعاليات المرحلة الثانية على مدار الأسابيع المقبلة داخل عدد كبير من القهاوي والمراكز الشعبية، تمهيدا لتأهل الفائزين إلى الأدوار النهائية على مستوى الجمهورية.