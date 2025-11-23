قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الهند ضمن قائمة أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيراً في العالم لعام 2026

الشيخ أبو بكر أحمد
الشيخ أبو بكر أحمد

أعلن المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية (MABDA) التابع للمعهد الملكي آل البيت للفكر الإسلامي في المملكة الأردنية الهاشمية عن إدراج الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية ضمن قائمة أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيراً في العالم لعام 2026، في الإصدار السنوي العالمي المعتبر “The Muslim 500”.

ويأتي هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة علمية غنية، إذ يُعدّ  من أشهر العلماء والكتّاب في الهند والعالم الإسلامي، وله عدد من المصنفات والكتب المتداولة، وفي مقدمتها كتابه الكبير الجاري العمل عليه حالياً “شرح صحيح البخاري”، الذي يُنتظر أن يكون إضافة نوعية في خدمة السنة النبوية وعلوم الحديث.

وقد شارك  خلال السنوات الماضية في عشرات المؤتمرات والملتقيات الدولية في مختلف البلاد الإسلامية والعالمية، ممثلاً لعلماء الهند ومعبّراً عن رؤية علمية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مما أكسبه حضوراً مرموقاً وصيتاً واسعاً على المستويين المحلي والعالمي.

كما يُعدّ  مؤسساً ورئيساً لمؤسسة علمية أكاديمية كبرى في الهند جامعة مركز، تمتد فروعها إلى معظم الولايات الهندية، وتضم مؤسسات تعليمية وبحثية متنوعة. وقد تخرّج منها آلاف العلماء والأكاديميين والمفكرين والكتّاب الذين يشغلون اليوم مواقع مؤثرة في خدمة العلم والدعوة والمجتمع.

ويؤكد إدراج مفتي الديار الهندية في هذه القائمة المرموقة على تأثيره الواسع وإسهاماته الجليلة في نشر العلم الشرعي، وترسيخ قيم الحكمة والاعتدال، وتخريج الأجيال العلمية، مما يجعله إحدى الشخصيات البارزة في تشكيل الوعي الإسلامي المعاصر.

المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية شرح صحيح البخاري علماء الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترشيحاتنا

ياسمين عبد العزيز

خلي بالك من نفسك.. وصلة رقص بين ياسمين عبد العزيز واحمد السقا| فيديو

احمد بتشان

أحمد بتشان يطمئن جمهوره بعد تعرضه لحادث سير

ميرفت سلامة

منى عبد الغني تنعي ميرفت سلامة

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد