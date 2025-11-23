مفتي الهند ضمن قائمة أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيراً في العالم لعام 2026

أعلن المركز الملكي للبحوث والدراسات الإسلامية (MABDA) التابع للمعهد الملكي آل البيت للفكر الإسلامي في المملكة الأردنية الهاشمية عن إدراج الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الديار الهندية ضمن قائمة أكثر 500 شخصية مسلمة تأثيراً في العالم لعام 2026، في الإصدار السنوي العالمي المعتبر “The Muslim 500”.

ويأتي هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة علمية غنية، إذ يُعدّ من أشهر العلماء والكتّاب في الهند والعالم الإسلامي، وله عدد من المصنفات والكتب المتداولة، وفي مقدمتها كتابه الكبير الجاري العمل عليه حالياً “شرح صحيح البخاري”، الذي يُنتظر أن يكون إضافة نوعية في خدمة السنة النبوية وعلوم الحديث.

وقد شارك خلال السنوات الماضية في عشرات المؤتمرات والملتقيات الدولية في مختلف البلاد الإسلامية والعالمية، ممثلاً لعلماء الهند ومعبّراً عن رؤية علمية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مما أكسبه حضوراً مرموقاً وصيتاً واسعاً على المستويين المحلي والعالمي.

كما يُعدّ مؤسساً ورئيساً لمؤسسة علمية أكاديمية كبرى في الهند جامعة مركز، تمتد فروعها إلى معظم الولايات الهندية، وتضم مؤسسات تعليمية وبحثية متنوعة. وقد تخرّج منها آلاف العلماء والأكاديميين والمفكرين والكتّاب الذين يشغلون اليوم مواقع مؤثرة في خدمة العلم والدعوة والمجتمع.

ويؤكد إدراج مفتي الديار الهندية في هذه القائمة المرموقة على تأثيره الواسع وإسهاماته الجليلة في نشر العلم الشرعي، وترسيخ قيم الحكمة والاعتدال، وتخريج الأجيال العلمية، مما يجعله إحدى الشخصيات البارزة في تشكيل الوعي الإسلامي المعاصر.