أخبار العالم

جنوب إفريقيا ترفض إعادة التفاوض على بيان مجموعة العشرين بعد اعتراضات واشنطن

تمسكت جنوب إفريقيا بموقفها الرافض لإعادة التفاوض على البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين G20، الذي تضمن إشارات موسعة لأزمة المناخ وقضايا الديون العالمية، وذلك رغم اعتراضات الولايات المتحدة التي قاطعت القمة ووصفت الخطوة بأنها "تقويض للمبادئ التأسيسية للمجموعة".

ونقلت وكالة "بلومبرج"، عن فنسنت ماجوينيا، المتحدث باسم رئاسة جنوب إفريقيا، تأكيد اعتماد المجموعة للبيان أمس السبت بعد صياغته دون أي مساهمة من الجانب الأمريكي، مشددا على أنه "لا يمكن إعادة التفاوض عليه"، في إشارة واضحة إلى اتساع فجوة الخلاف بين بريتوريا والإدارة الأمريكية بشأن أجندة القمة.
وأضاف ماجوينيا أن إعداد الصياغة استمر على مدار العام، وأن الأسبوع الأخير شهد "نشاطا مكثفا" قبل التوصل إلى الوثيقة النهائية واعتمادها رسميا.

وفي واشنطن، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي حكومة جنوب إفريقيا بأنها "تستخدم رئاستها لمجموعة العشرين كسلاح سياسي"، مضيفة أن رفض بريتوريا إعادة فتح مسودة البيان "يؤكد رغبتها في فرض وثيقة تتعارض مع مواقف الولايات المتحدة". 
وقالت كيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطلع إلى "إعادة الشرعية" إلى المجموعة عندما تستضيفها الولايات المتحدة عام 2026.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أكد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا وجود "إجماع ساحق" داخل المجموعة لاعتماد البيان، رغم غياب الولايات المتحدة عن المداولات.
وتضمن البيان لغة سبق أن رفضتها واشنطن، من بينها التشديد على خطورة تغير المناخ والدعوة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والتنبيه إلى مستويات الديون المرتفعة التي تثقل كاهل الدول الفقيرة.
وفي كلمته خلال افتتاح القمة، قال رامافوزا إنه "لا ينبغي السماح لأي عامل بأن يقلل من قيمة وتأثير أول رئاسة إفريقية لمجموعة العشرين"، في إشارة إلى حساسيات الموقف الأمريكي.
وجددت رئاسة جنوب إفريقيا رفضها لعرض أمريكي بإيفاد القائم بالأعمال في السفارة لتسلم رئاسة المجموعة لعام 2026، مؤكدة أن ذلك "يخالف البروتوكول الدبلوماسي".
 

