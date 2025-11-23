مطار مرسى علم الدولي يشهد نشاطًا سياحيًا ملحوظًا مع وصول 28 رحلة دولية

يشهد مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد حركة سياحية نشطة مع استقبال 28 رحلة طيران دولية أغلبها من الدول الأوروبية، ضمن 141 رحلة مجدولة خلال الأسبوع الممتد من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وذكرت الجهات المختصة بالمطار أنها تقدم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات الوصول بسرعة ويسر، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والصحية المعمول بها، تمهيدًا لنقل السياح إلى الفنادق والمنتجعات السياحية للاستمتاع بأجواء البحر الأحمر المميزة.

وحسب جداول التشغيل، تصل الرحلات اليوم من عدة دول أوروبية، حيث تشمل:

6 رحلات من بولندا

4 رحلات من التشيك

7 رحلات من إيطاليا

6 رحلات من ألمانيا

رحلتان من سويسرا

رحلة واحدة من بلجيكا

رحلة واحدة من إنجلترا

رحلة داخلية واحدة

ويستقبل مطار مرسى علم الدولي خلال الأسبوع الجاري رحلات من 12 دولة مختلفة، أبرزها بولندا، ألمانيا، التشيك، هولندا، بلجيكا، وإيطاليا، مما يعكس استمرار الانتعاش السياحي في مدن البحر الأحمر خلال الموسم السياحي الحالي.