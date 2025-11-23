وزيرة التضامن تتفقد وحدة إنتاج الحرير في الوادي الجديد

شهدت زيارة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى محافظة الوادي الجديد، تفقد وحدة إنتاج الحرير بمدينة الخارجة.

واستعرض اللواء محمد الزملوط الهدف من الوحدة، وما تتميز به الوادي الجديد مما يجعلها قادرة على إنشاء أول مركز متكامل لإنتاج الحرير الطبيعي، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتوطين صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي في مصر.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد استهلت زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بغرس نخلة في حديقة 30 يونيو، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

وأعقب ذلك مشروع مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود شمال قرية المنيرة بالمحافظة.