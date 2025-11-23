وزير الإنتاج الحربي: تطبيق مبادئ الحوكمة للاستفادة المثلى من الموارد والأصول

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب التصنيع المحلي، وتطوير خطوط الإنتاج، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة بمختلف الجهات التابعة للوزارة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع.

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة حلوان لمحركات الديزل بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الوزير الجولة المفاجئة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج والورش بالشركة، حيث تفقد خط إنتاج مهمات الرباط ومقر شركة المعصرة جاز مترو المتخصصة في إنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع.



خطط التطوير

وخلال تفقده خطوط الإنتاج بالشركة، استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما استعرضه المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة "حلوان لمحركات الديزل" وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة (مصنع 909 الحربي) والتي يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.



العملية الإنتاجية

كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب العاملين بالشركة، مؤكدًا أنهم رأس مالها الحقيقي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.



شراكات إستراتيجية

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة، مشددًا على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مع ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة، والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية، والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، مع ضرورة الحرص على الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات المسندة للشركة.



مصنع 909 الحربي

جدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين حيث تنتج الشركة محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية، ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة، وموفرات المياه الذكية، ومهمات الرباط، والجرارات، وذلك بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب ذلك تشارك الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات إنشاء شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، إنشاء عدد ۹۰ محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد) وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة، كما تشارك "حلوان لمحركات الديزل" بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.





رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.



