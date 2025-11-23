قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس تسعى للحفاظ على سلاحها خلال محادثات المرحلة التالية لوقف إطلاق النار

حماس
حماس
فرناس حفظي

تتواصل محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط تقدم حذر، في وقت تحاول فيه حركة حماس تثبيت نفوذها داخل القطاع خلال الهدنة المستمرة منذ نحو ستة أسابيع.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن هذا السعي هو أحد الأسباب وراء تأخير الحركة في تسليم جثامين الرهائن الثلاثة المتبقين لديها، وهي خطوة من شأنها فتح الباب أمام مفاوضات المرحلة التالية، بما في ذلك مسألة نزع السلاح.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت ،  أن حماس لا تمانع ما وصفته بـ"تنظيم السلاح"، لكنها تشدد على أن هدفها هو الاحتفاظ بترسانتها لا تسليمها.

ووصل وفد رفيع من حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لإجراء مباحثات تركز الجولة الحالية على تقييم التقدم في ملف وقف إطلاق النار، ومصير "الأسرى والمقاتلين" المحتجزين في الأنفاق، إلى جانب ترتيبات المرحلة التالية من الاتفاق.

ومن المتوقع أن تشمل المناقشات قضايا الحكم والأمن وسلاح حماس، إضافة إلى دور اللجنة الدولية التي ستتولى إدارة المرحلة المقبلة. وتفيد المعلومات بأن الحركة توافق على إبقاء سلاحها تحت إشراف كامل ومن خلال عملية تدريجية.

وتوضح الصحيفة العبرية،  أن المقترح المطروح يتضمّن نشر قوات دولية للفصل بين الفصائل وتدريب كوادر محلية، من دون المشاركة في القتال. كما ينصّ على نقل الأسلحة لاحقا إلى السلطة الفلسطينية، على أن تبقى تحت رقابة دولية من الأمم المتحدة أو دول عربية. وستعمل اللجنة المقترحة كجسم تكنوقراطي، بينما تبقى الشرطة المحلية في غزة تابعة لها.

وتشير تقارير إلى أن حماس تسعى لإيجاد صيغة تضمن عدم تسليم ترسانتها أو تدميرها، إذ تواصل مسؤولون منها مؤخرا مع السلطة الفلسطينية لبحث ترتيبات "تخزين السلاح" دون التخلص منه.

وبحسب الاتفاق القائم، يحظر على الحركة تصنيع أو استيراد أو تخزين السلاح، غير أن حماس تحاول إيجاد مخرج لما تملكه بالفعل.

وقال مصدر: “طلبوا من السلطة الفلسطينية التفاهم بشأن أخذ السلاح للتخزين فقط”، ورغم استمرار الهدنة، تسود مخاوف من انهيارها في ظل وقوع خروقات  من الجانب الإسرائيلي.

وقف إطلاق النار قطاع غزة حماس الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية اللجنة الدولية

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

أشرف عبدالباقي

أشرف عبد الباقي: استوحيت شخصية عزت بـ ولد بنت شايب من والدي الراحل

عمرو أديب

عمرو أديب: اسرائيل تخترق كل حركات المقاومة من حماس وحزب الله وإٍيران وسوريا

لبنان

خبير عسكري: لبنان تسعى للاستفادة من حالة سلام لتكوين الدولة والسلطة الوطنية

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

هند عصام تكتب: سيدة البيت

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد