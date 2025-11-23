قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم 24-11-2025
هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
أخبار العالم

فيلمان عن حرب غزة يتقدّمان سباق الأوسكار الأوروبي وسط احتفاء عالمي

فرناس حفظي

يتنافس فيلمان يتناولان الحرب على غزة على جائزة أفضل فيلم أوروبي ضمن حفل جوائز السينما الأوروبية المقرر عقده في برلين، يناير المقبل، في ما يُعرف بـ"الأوسكار الأوروبي".

يتصدر المنافسة فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة الفرنسية التونسية كوثر بن هنية، وهو عمل روائي طويل يستعيد قصة الطفلة الغزية هند رجب (5 أعوام) التي قُتلت في 29 يناير الثاني 2024 بنيران الجيش الإسرائيلي وتحولت إلى رمز عالمي بعد اختفاء مصيرها لمدة اثني عشر يومًا قبل العثور على جثمانها داخل سيارة ممزقة بالرصاص.


يشارك في بطولة الفيلم الممثلة الفلسطينية كلارا خوري، ابنة الفنان القدير مكرم خوري، وقد حصد العمل جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان البندقية ونال أكثر من 20 دقيقة من التصفيق الحار في عرضه العالمي الأول، وسط رفع أعلام فلسطين داخل القاعة. ويحظى الفيلم بدعم لافت من أسماء بارزة في هوليوود، بينها براد بيت، خواكين فينيكس، روني مارا، ألفونسو كوارون، وجوناثان غلايزر، ما يعزز حظوظه في سباق الجوائز الأوروبية والدولية.

فيلم مع حسن في غزة 

أما الفيلم الثاني فهو الوثائقي "مع حسن في غزة" للمخرج الفلسطيني كمال الجعفري. 

يعتمد العمل على لقطات صورها الجعفري في غزة عام 2000، ويقدمه بوصفه "تحية إلى غزة وأهلها، وإلى كل ما محي وعاد في لحظة فلسطينية فاصلة بين الوجود واللاوجود". 

وينافس الفيلم ضمن فئة أفضل فيلم وثائقي أوروبي.


وضمن قائمة أبرز المرشحين هذا العام، يبرز الفيلم النرويجي "القيمة العاطفية" لواكين تريير، الحائز جائزة لجنة التحكيم الكبرى في كان، والمتنافس في خمس فئات رئيسية. 

كما يشارك الفيلم الفرنسي "لم يكن سوى حادث" للمخرج الإيراني جعفر بناهي، الفائز بسعفة كان الذهبية، رغم منعه من مغادرة إيران.

الفيلم الإسرائيلي 


في المقابل، خرج الفيلم الإسرائيلي المثير للجدل "نعم" لناداف لابيد من الترشيحات النهائية رغم إدراجه سابقاً ضمن القائمة الطويلة.
وتضم قائمة أفضل فيلم أوروبي أيضاً فيلم الرسوم المتحركة "أركو"، من إنتاج النجمة ناتالي بورتمان، التي شاركت كذلك في الأداء الصوتي للنسخة الإنجليزية، ويحمل الفيلم رسالة بيئية معاصرة.


وعلى صعيد التمثيل، رشح الممثل الصاعد من أصول إسرائيلية إيدان فايس عن تجسيده شخصية فرانز كافكا في فيلم "فرانز" للمخرجة البولندية أنييسكا هولاند، لينافس أسماء مخضرمة مثل ستيلان سكارسغارد ومادس ميكلسن.


وسبق للسينما الإسرائيلية أن سجلت حضوراً في جوائز الأكاديمية الأوروبية، بحصول فيلم "زيارة الفرقة" على جائزة الاكتشاف وأفضل ممثل عام 2007، وفيلم "لبنان" على جائزتي الاكتشاف وأفضل تصوير عام 2010، وفيلم "المؤتمر" كأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2013.

فيلم صوت هند رجب غزة حفل جوائز السينما الأوروبية برلين الأوسكار الأوروبي فيلم مع حسن في غزة

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن

حقيقة ارتفاعها .. قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

انبعاثات الرحلات الجوية

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

البابا تواضروس

البابا تواضروس يطرح رؤية النسيج في احتفالية COPTICAD

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يقود مسيرة يوبيلية مقدسة إلى سيناء تحت شعار "حجاج الرجاء 2025"

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

