"الدراسات العربية والتفاعل الثقافي في اللغة والأدب والترجمة" في مؤتمر بألسن عين شمس

يعقد قسـم اللغة العربية بكليـة الألـسـن جامعة عين شمس، مؤتمره الدولي الخامس تحت عنوان: "الدراسات العربية والتفاعل الثقافي في اللغة والأدب والترجمة"، وذلك في الفترة من: 24 إلى 26 نوفمبر الحالي.

يفتتح المؤتمر في التاسعة والنصف من صباح غد، الإثنين، 24 نوفمبر، بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن حيث يتم استقبال المشاركين والضيوف، وفي العاشرة صباحًا تبدأ وقائع الجلسة الافتتاحية التي يتحدث فيها كل من:

عميدة الكلية راعية المؤتمر أ.د. يمنى صفوت سالم، رئيس المؤتمر ود. وجيه يعقوب السيد، مقرر المؤتمر د. ماجد مصطفى الصعيدي.

تلي ذلك كلمة الباحثين المصريين، وكلـمـة الباحــــثيــن العرب.

ثم تكريــم اسم المرحوم العالم د. عبدالسميع محمد أحمد، العميد الأسبق لكلية الألسن.

الجلسة الأولى

11:30 – 1:00 (قاعة المؤتمرات)

رئيس الجلسة: أ.د. سعيد حسن بحيري

الأستاذ بقسم اللغة العربية- كلية الألسن – جامعة عين شمس

معجمات المعرب في المعجمية العربية، والتفاعل الثقافي مع الآخر: دراسة وصفية استقرائية

أ.د. خالد فهمي

أستاذ اللغويات بكلية الآداب – جامعة المنوفية

خبير بمجمع اللغة العربية بالقاهرة

اللغة المهرية وصناعة المعجم

أ.د. عامر فائل محمد بلحاف

جامعة الشرقية – سلطنة عُمان

التمثلات الذهنية وأثرها في الفكر اللغوي

أ.د. محمد ماهر محمد عبد الرحمن

أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة دمياط

الجلسة الثانية

11:30 – 1:00 (قاعة الترجمة الفورية)

رئيس الجلسة: أ.د. سيد محمد السيد قطب

أستاذ النقد الأدبي بقسم اللغة العربية- كلية الألسن – جامعة عين شمس

عائد إلى حيفا لغسان كنفاني دراسة في الأنساق الثقافية

أ.د. أميمة عبد الرحمن خشبة

أستاذ النقد الأدبي بكلية الألسن – جامعة عين شمس

هل تأثر نجيب محفوظ بفلسفة نيتشه؟

قراءة في رواية اللص والكلاب

أ.د. جمال أحمد الرفاعي

الأستاذ بقسم اللغات السامية – كلية الألسن- جامعة عين شمس

سُؤالُ النَّهْضَةِ في فِكْرِ الجَابِرِيِّ

(من إعادة بناء الذات العربيَّة إلى مقاومة الآخر الأجنبيِّ)

أ.د. عبد الرحمن عبد السلام محمود

كلية أحمد بن محمد العسكرية - قطر

1:00 – 1:30 استراحة

الجلسة الثالثة

1:30 – 3:00 (قاعة المؤتمرات)

رئيس الجلسة: أ.د. إيمان السعيد جلال

أستاذ اللغويات بقسم اللغة العربية - كلية الألسن – جامعة عين شمس

رقمنة اللغة العربية وتحديات الانحراط في عالم الذكاء الاصطناعي من أجل ثورة رقمية لسانها العربية

أ.د. بلقاسم الجطاري

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

فاعلية برنامج تدريبي قائم على الوسائط الفائقة في تنمية مهارة إنتاج الفيديو الرقمي لدى معلمي اللغة العربية

أ.م.د. عبد الله علي عيظه الصيعري

أستاذ المناهج وتقنيات التعليم المساعد بجامعة نجران

أثر ربط النحو بالمعنى في العملية التدريسية

أ.د. محمد فاضل صالح السامرائي

كلية التربية – جامعة دجلة

المُصاحِباتُ اللغوية للفظة (بَحْثٌ)

دراسة حاسوبية في المُدوّنة العربية

أ.د. سعدية مصطفى محمد

أستاذ الدراسات اللغوية واللسانيات الحاسوبية

الجلسة الرابعة

1:30 – 3:00 (قاعة الترجمة الفورية)

رئيس الجلسة: أ.د. إبراهيم عبد المنعم إبراهيم

أستاذ البلاغة والنقد بقسم اللغة العربية- كلية الألسن- جامعة عين شمس

"المغالطات الحجاجية في تائية أبي إسحاق الإلبيري"

أ.د. سناء المجايدة

الأستاذ بجامعة زايد - الإمارات العربية المتحدة

البلاغة الرقمية نحو قراءة جديدة في شجاعة العربية

أ.د. جميل عبد المجيد

أستاذ النقد الأدبي- كلية الآداب – جامعة حلوان

بناء الثنائيات وتحطيمها رؤية معاصرة في الأنساق المضمرة (أديم الانصاري أنموذجا)

أ.م.د. أسماء أديب عباس

كلية التربية للبنات - جامعة بغداد

أ.د. عبد الباقي بدر الخزرجي

كلية الآداب – الجامعة المستنصرية

صيرورة المعرفة بين البلاغة القديمة والجديدة: السكاكي نموذجا

عبد الرحمن عبد القادر سعد

مدرس مساعد بكلية الألسن- جامعة عين شمس

اليوم الثاني

(الثلاثاء 25 نوفمبر 2025)

الجلسة الخامسة

10:00 – 11:30 (قاعة المؤتمرات)

رئيس الجلسة أ.د. ناصر عبد العال

أستاذ اللغة الصينية – كلية الألسن جامعة عين شمس

من النكرة إلى المعرفة - دراسة مقارنة لآليات التعبير عن ر"المعْرفة" في اللغة العربية والصينية

أ.م.د. هاجر أحمد عبد الستار

أستاذ مساعد بكلية اللغات قسم اللغات الآسيوية (اللغة الصينية) بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

ترجمة أدب شانغهاي وتلقيه في العالم العربي

فان لين (فيصل)

باحث دكتوراه بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية

الأدب العربي في الصين: ألف ليلة وليلة بين الترجمة والتلقي والتفاعل الحضاري

أ.م.د. سبأ علي الطيب

أستاذ مساعد بكلية اللغات قسم اللغات الآسيوية (اللغة الصينية) بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

الجلسة السادسة

10:00 – 11:30 (قاعة الترجمة الفورية)

رئيس الجلسة: أ.د. أشرف محمود نجا

الأستاذ بقسم اللغة العربية- كلية التربية – جامعة عين شمس

قراءة في المقدمات الغزلية عند قيس بن الخطيم

أ.د. فتحي عبد المحسن

أستاذ الادب العربي- كلية التربية- جامعة عين شمس

الهوية العربية بين الصيرورة والتشكيل ( الشاعر علي الجارم نموذجا)

أ.م.د. سعاد صالح عبد المطلب

أستاذ النقد الأدبي المساعد بكلية الألسن – جامعة عين شمس

شعرية الشتات وتشكلات الهوية قراءة في ديوان "يا أعمى" لعماد أبو صالح- دراسة وصفية

أ.م.د. نهى حمدي أحمد إبراهيم

أستاذ الأدب العربي المساعد كلية التربية جامعة الإسكندرية

11:30 – 12:00 استراحة

الجلسة السابعة

12:00 – 1:30 (قاعة المؤتمرات)

أ.د. عبد السميع محمد أحمد وإسهاماته في الدراسات العربية والسامية

وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة

رئيس الجلسة: أ.د. جمال أحمد الرفاعي

الأستاذ بقسم اللغات السامية - كلية الألسن - جامعة عين شمس

دكتور عبد السميع محمد أحمد وحضوره المجمعي

أ.د. محمد رجب الوزير

أستاذ اللغويات بقسم اللغة العربية- عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة

جهود الدكتور عبد السميع محمد أحمد في تأسيس الدراسات الإثيوبية في مصر: دراسة تحليلية لمنهجه في بحث "قوانين الملوك" بين العربية والإثيوبية (الجعزية)

د. مروة ناصر سيف الدين

دكتوراه الألسن في اللغويات المقارنة

ومحاضرة بكلية الآداب بجامعة طنطا

دكتور عبد السميع محمد أحمد المؤسس الثاني لكلية الألسن

أ.د. عبد المعطي صالح

أستاذ النقد الأدبي بقسم اللغة العربية - كلية الألسن – جامعة عين شمس

1:30 – 2:00 استراحة

الجلسة الثامنة

2:00 - 3:30 (قاعة المؤتمرات)

رئيس الجلسة: أ.د. عاطف بهجات

أستاذ الأدب الحديث- كلية الألسن - جامعة عين شمس

موسيقى الشعر العالمي في مرايا الشعر العربي المعاصر: إيقاعات عابرة للثقافات

أ.د. صليحة سبقاق

أستاذة النقد المعاصر وتحليل الخطاب- كلية الآداب و اللغات جامعة محمد خيضر بسكرة / الجزائر.

تجليات الهوية في القصيدة العربية الحديثة

أ.د. نجوى عمر

أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية- كلية الألسن – جامعة عين شمس

هوية على حافة القصيدة: تشكلات الذات في تجربة محمود درويش

د. فلاح العنزي

عضو هيئة التدريس بأكاديمية الفنون بالكويت

محمد الهراوي: رائد شعر الأطفال في مصر

أ.د. وجيه يعقوب السيد

أستاذ النقد الأدبي الحديث بقسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس وكاتب الأطفال

اليوم الثالث

(الأربعاء 26 نوفمبر 2025)

الجلسة التاسعة

10:00 – 11:30 (قاعة المؤتمرات)

رئيس الجلسة أ.د. أميمة عبد الرحمن خشبة

أستاذ النقد الأدبي بكلية الألسن – جامعة عين شمس

الأدب العربي والتفاعل الثقافي

أ.د. جودي فارس البطاينة

أستاذة الأدب والنقد – جامعة جرش

جدل الهويّة بين الذات والآخر في رواية ساق البامبو للسنعوسي

فاطمة جاسم الغزال

د. علي قاسم الكلباني

قسم اللغة العربيّة وآدابها، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان

التفاعل الثقافي في أدب ابن المقفع (ت١٤٢هـ)

أ.د. صبري فوزي أبوحسين

أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات بجامعة الأزهر

تلوث الهوية اللغوية ــ الأسباب والحلول

أ.د. محمد عبد العال الواقدي

كلية الآداب – جامعة المنصورة

الجلسة العاشرة

10:00 – 11:30 (قاعة الترجمة الفورية)

رئيس الجلسة: أ.د. محمود أبو المعاطي عكاشة

الأستاذ بكلية الآداب- جامعة حلوان

تجليات التفاعل الثقافي في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" قراءة في جدلية النوع والهوية

أ.د. العربي الحضراوي

الأستاذ بجامعة القاضي عياض - مراكش

ألف ليلة وليلة وأثرها كنموذج ثقافي في تفاعل الثقافات

أ.د. إبراهيم سلامة

أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية

تمثيل صورة الآخر في سرديات الوباء – دراسة في نماذج مختارة

عبد الفتاح خالد محمد محمد سالم

باحث دكتوراه بقسم اللغة العربية – كلية الآداب – جامعة القاهرة

الفَقْدُ فِي الشِّعْرِ الأَنْدَلُسِيِّ (مُقَارَبَةٌ فِي ضَوْءِ النَّقْدِ البِيئِيِّ)

مُحَمَّد السِّبَاعِي هِدَايَة جُمُعَة

مَاجِستِير اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، كُلِّيَّة الآَدَابِ- جَامِعَةُ العَرِيش

11:30 – 12:00 استراحة

الجلسة الحادية عشرة

12:00 – 1:30 (قاعة المؤتمرات)

رئيس الجلسة أ. د. إبراهيم عوض

الأستاذ بكلية الآداب- جامعة عين شمس

ترجمة لاله باختيار للقرآن- دراسة تحليلية تقويمية

أ. د. إبراهيم عوض

الأستاذ بكلية الآداب- جامعة عين شمس

جهود القاضى عبد الجبار الهمداني المعتزلى(٤١٥هـ)

فى التفسير وعلوم القرأن

أ.د. نيفين محمد كمال

أستاذ الدراسات الإسلامية- قسم اللغة العربية- كلية الألسن – جامعة عين شمس

استشراف المستقبل في البيان النبوي، تناسبه وعلاقاته

د. هبة أحمد طه عطية

دكتوراه الألسن في اللغة العربية

اللغة العربية في يثرب وأثرها في القرآن المدني

محمد عبد البديع أبو هاشم النوري

باحث دكتوراه بكلية البنات - جامعة عين شمس

النصوص الدينية والترجمة الصحيحة بين الشرق والغرب

هبة ياسين رشاد محمد

ماجستير شريعة إسلامية- دار علوم القاهرة

1:30 – 2:00 استراحة

الجلسة الختامية

2:00 – 3:00 (قاعة المؤتمرات)