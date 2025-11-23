وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، اليوم.

 وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات قد تقوض الجهود الجارية، مؤكداً على استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام والمضي في المرحلة الثانية من الخطة، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. 

كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها لضمان أمن واستقرار القطاع.

كما تناول الوزير عبد العاطي مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية جهود الآلية الرباعية، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقراره، ورفض كافة الانتهاكات التي تمس أمن وسلامة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.

وتطرق الاتصال للوضع في لبنان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وتجنب أي تصعيد قد يهدد أمنه أو ينعكس سلباً على استقرار المنطقة.

