أخبار البلد

بروتوكول تعاون مشترك بين مستشفيي المنيل الجامعي التخصصي وطب الأسنان التعليمى

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهد د. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بقاعة أحمد لطفي السيد، توقيع بروتوكول تعاون مشترك، بين مستشفى المنيل الجامعي التخصصي، ومستشفى طب الأسنان التعليمي، وذلك لحصول مستشفى طب الأسنان التعليمي على الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى المنيل الجامعي التخصصي بأقسامه الخارجية والداخلية والطوارئ لاستقبال المرضي الذين تجري لهم عمليات بمستشفى طب الأسنان والذين تستدعي حالتهم الصحية نقلهم لمستشفى المنيل الجامعي، وتلقي العلاج من خلال نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.

وقع بروتوكول التعاون، د.حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ود. جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان ورئيس مجلس إدارة مستشفى طب الأسنان التعليمي.
ويستهدف بروتوكول التعاون، قيام مستشفى المنيل الجامعي التخصصي بتقديم الرعاية الطبية للمرضي المحولين من مستشفى طب الأسنان التعليمي من خلال توقيع الكشف والعلاج بالعيادات الخارجية، والإقامة بالمستشفى، وإجراء العمليات الجراحية، وإجراء الفحوص المعملية وفحوص الأشعة وغيرها من الفحوصات التشخيصية اللازمة، وصرف الأدوية للمرضي المقيمين بالقسم الداخلي.

وأكد د. محمد سامي عبد الصادق، أن توقيع بروتوكول التعاون بين مستشفى طب الأسنان ومستشفى المنيل الجامعي يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التكامل بين كلياتها ومستشفياتها الجامعية، وتوحيد الجهود في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى التدريب الطبي والسريري للطلاب، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات العلمية والبشرية بين الجانبين، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمجتمع، ويعزز الدور الريادي لجامعة القاهرة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة المجتمعية.

ومن جانبه، قال د. حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن توقيع بروتوكول التعاون مع مستشفى طب الأسنان التعليمي يأتي استكمالًا لسياسة الجامعة في التكامل بين التخصصات الطبية المختلفة، والتي تعود بالنفع على صحة المواطنين، مؤكدًا أن مستشفى المنيل الجامعي سيوفر الدعم الكامل لكافة المرضي المحولين من مستشفى طب الأسنان والتي تستدعي حالاتهم استكمال العلاج بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي وفق أعلي معايير الجودة الطبية المستخدمة.

ومن جهتها، أشارت د.جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان ورئيس مجلس إدارة مستشفى الأسنان التعليمي، إلي أن توقيع بروتوكول التعاون مع مستشفى المنيل الجامعي التخصصي سوف يتيح استقبال مرضى مستشفى  طب الأسنان لتلقي الخدمات العلاجية المتخصصة، مما يوسع من نطاق الاستفادة من الخبرات والإمكانيات الطبية الكبيرة التي يمتلكها المستشفى، لافتًة إلي أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه جامعة القاهرة نحو توحيد الجهود الطبية بين مستشفياتها وكلياتها المختلفة لخدمة المجتمع وتخفيف الأعباء عن المرضى.

حضر توقيع بروتوكول التعاون د.حسام حسنى مسعود المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. هاني مختار العسلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية والإدارية، ود.مروه سيد مصطفى مشعل نائب المدير التنفيذي للشئون الطبية والرعايات والتطوير، ود.احمد طلعت عبد العزيز مستشار عميد كلية الطب لشئون المستشفيات، ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات، ود. امل محمد سيد نائب المدير التنفيذي لشئون البيئة والخدمات، ود.ايمان احمد فؤاد نائب المدير التنفيذي لشئون التدريب والتعليم، ود.هشام زايد عبد الفتاح مدير مستشفى المنيل الجامعي التخصصي، ومن مستشفى طب الأسنان ود.شريف علي مدير المستشفى، ود.سامح مخيمر رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين، ود.دينا أحمد مرسي مدير الشئون العلاجية بالمستشفى، ود.أمنية محمد عبد العزيز مدير العمليات بالمستشفى.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة مستشفى المنيل الجامعي طب الأسنان التعليمي

