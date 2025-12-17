محافظ الشرقية: غرف عمليات ومتابعة ميدانية لضمان انتظام الانتخات

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لإعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن التجهيزات بدأت منذ أكثر من أسبوع، وشملت تشكيل غرف عمليات مركزية داخل المحافظة وفي كل دائرة انتخابية، إلى جانب تواجد رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية ميدانيًا لضمان جاهزية اللجان من حيث النظافة، وتنظيم الحركة المرورية، وتأمين محيط المقار الانتخابية.

وأضاف في لقاء مع هبة عصام مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الإدارات الصحية وفرت سيارات إسعاف بالقرب من اللجان بصفة ثابتة تحسبًا لأي طوارئ، مؤكدًا انتظام العملية الانتخابية منذ بداية اليوم الأول.

وأشار إلى أن المحافظة تضم كتلة تصويتية كبيرة، حيث يحق لنحو 4.4 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، ويتنافس 38 مرشحًا على 19 مقعدًا، بعد حسم مقعدين في المرحلة الأولى، مع توقع سير العملية بالصورة التي تليق بالدولة.

وشدد المهندس حازم الأشموني على حيادية الأجهزة التنفيذية الكاملة تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على التيسير وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وذكر، أن مركز السيطرة يتابع مجريات الانتخابات صوتًا وصورة، بما يتيح التواصل المباشر مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن محافظة الشرقية شهدت في المرحلة الأولى التزامًا واحترامًا للعملية الانتخابية، وأن أبناءها يتمتعون بوعي سياسي واضح واحترام متبادل خلال الاستحقاقات الدستورية.