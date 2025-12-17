قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاتفاق سلام الكونغو الديمقراطية واستعدادها لمساندة مسار تسوية النزاع
محافظ الشرقية: غرف عمليات ومتابعة ميدانية لضمان انتظام الانتخات

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية
المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية
محمود محسن

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة أنهت استعداداتها الكاملة لإعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن التجهيزات بدأت منذ أكثر من أسبوع، وشملت تشكيل غرف عمليات مركزية داخل المحافظة وفي كل دائرة انتخابية، إلى جانب تواجد رؤساء المدن والأجهزة التنفيذية ميدانيًا لضمان جاهزية اللجان من حيث النظافة، وتنظيم الحركة المرورية، وتأمين محيط المقار الانتخابية.

وأضاف في لقاء مع هبة عصام مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، أن الإدارات الصحية وفرت سيارات إسعاف بالقرب من اللجان بصفة ثابتة تحسبًا لأي طوارئ، مؤكدًا انتظام العملية الانتخابية منذ بداية اليوم الأول.

وأشار إلى أن المحافظة تضم كتلة تصويتية كبيرة، حيث يحق لنحو 4.4 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، ويتنافس 38 مرشحًا على 19 مقعدًا، بعد حسم مقعدين في المرحلة الأولى، مع توقع سير العملية بالصورة التي تليق بالدولة.

وشدد المهندس حازم الأشموني على حيادية الأجهزة التنفيذية الكاملة تجاه جميع المرشحين، مؤكدًا أن دور المحافظة يقتصر على التيسير وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وذكر، أن مركز السيطرة يتابع مجريات الانتخابات صوتًا وصورة، بما يتيح التواصل المباشر مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن محافظة الشرقية شهدت في المرحلة الأولى التزامًا واحترامًا للعملية الانتخابية، وأن أبناءها يتمتعون بوعي سياسي واضح واحترام متبادل خلال الاستحقاقات الدستورية.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب الأجهزة التنفيذية

