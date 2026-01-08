مجدي مرشد: الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة

تقدّم الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الأعياد الدينية تُعد مناسبة وطنية مهمة تُجسّد روح المحبة والتسامح، وتعكس عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري في نسيج واحد.

وأكد الدكتور مجدي مرشد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش المشترك والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن قوة الدولة المصرية تكمن في تماسك جبهتها الداخلية ووحدة شعبها في مواجهة مختلف التحديات.

وفي هذا السياق، قام الدكتور مجدي مرشد بزيارة نيافة الأنبا مقار، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة الشرقية والعاشر من رمضان، وذلك بمقر الأسقفية بمدينة فاقوس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في إطار حرصه على ترسيخ قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وخلال الزيارة، أكد مرشد أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية، مشددًا على أن قوة مصر الحقيقية تنبع من تلاحم أبنائها دون تمييز.

كما شدد مرشد أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين جميع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات