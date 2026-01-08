قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم الشرعية باليمن وسيادة ووحدة أراضيه
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
برلمان

مجدي مرشد: الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة

مجدي مرشد
مجدي مرشد

تقدّم الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الأعياد الدينية تُعد مناسبة وطنية مهمة تُجسّد روح المحبة والتسامح، وتعكس عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري في نسيج واحد.

وأكد الدكتور مجدي مرشد أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التعايش المشترك والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن قوة الدولة المصرية تكمن في تماسك جبهتها الداخلية ووحدة شعبها في مواجهة مختلف التحديات.

وفي هذا السياق، قام الدكتور مجدي مرشد بزيارة نيافة الأنبا مقار، أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة الشرقية والعاشر من رمضان، وذلك بمقر الأسقفية بمدينة فاقوس، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في إطار حرصه على ترسيخ قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وخلال الزيارة، أكد مرشد أن الوحدة الوطنية تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وقدرتها على مواصلة مسيرة التنمية، مشددًا على أن قوة مصر الحقيقية تنبع من تلاحم أبنائها دون تمييز.

كما شدد مرشد أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بترسيخ قيم المواطنة والمساواة بين جميع أبناء الوطن في الحقوق والواجبات

