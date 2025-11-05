قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكتب نتنياهو: التعرف على جثة الرقيب المختطف إيتاي تشين
أحمد موسى: الشعب المصري أفشل حملات التشويش ضد المتحف المصري الكبير.. والافتتاح أبكاني فرحًا
«البنا» حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا.. و«معروف» يقود الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري
ضياء السيد يُوجّه رسالة لإدارة الأهلي: اعتمدوا على الشباب.. المستقبل لهم
أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 5-11-2025
عليه 4 ملايين دولار .. خالد طلعت يعلّق على أزمة الزمالك المالية
هل يجوز جمع الصلاة بسبب ظروف العمل؟.. الإفتاء توضح الحكم
الديهي لرئيس تحرير BBC : إذا كان لديك ذرة مهنية فلتعتذر وتستقيل
إعلامي: أشرف حكيمي قد يغيب عن كأس الأمم الأفريقية بعد الإصابة في الكاحل
التنفيذ اليوم .. قرار جديد بشأن ملاك الإيجار القديم
حليف إيلون ماسك .. ترامب يعلن ترشيح «إسحاقمان» لقيادة وكالة ناسا
إيهاب المصري: سيراميكا كليوباترا يستحق تصدّر الدوري.. والأهلي يفتقد إمام عاشور
رياضة

أبطال أوروبا | أتلتيكو مدريد يهزم سانت جيلوز .. ويوفنتوس يتعادل مع لشبونة

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي بثلاثية أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت ثلاثية أتلتيكو مدريد بتوقيع جوليان ألفاريز وكونور جالاجير وماكوس يورنتي في الدقائق 39 و73 و90+6.

في المقابل وقع روس سايكس على سانت جيلواز الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد سانت جيلواز عند 3 نقاط في المركز الـ26.

يوفنتوس يتعادل مع سبورتنج لشبونة

وفي مباراة أخرى، ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا، تعادل يوفتتوس مع سبورتنج لشبونة بهدف لمثله على ملعب “أليانز ستاديوم”.

افتتح ماكسيميليانو أروخو التسجيل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 12، بينما أدرك دوشان فلاهوفيتش التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 34.

بهذه النتيجة، رفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما وصل يوفنتوس إلى النقطة الثالثة في المركز الـ23.

