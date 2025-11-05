أبطال أوروبا | أتلتيكو مدريد يهزم سانت جيلوز .. ويوفنتوس يتعادل مع لشبونة

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه يونيون سانت جيلواز البلجيكي بثلاثية أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاءت ثلاثية أتلتيكو مدريد بتوقيع جوليان ألفاريز وكونور جالاجير وماكوس يورنتي في الدقائق 39 و73 و90+6.

في المقابل وقع روس سايكس على سانت جيلواز الوحيد في الدقيقة 80.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد سانت جيلواز عند 3 نقاط في المركز الـ26.

يوفنتوس يتعادل مع سبورتنج لشبونة

وفي مباراة أخرى، ضمن منافسات الجولة ذاتها من دوري أبطال أوروبا، تعادل يوفتتوس مع سبورتنج لشبونة بهدف لمثله على ملعب “أليانز ستاديوم”.

افتتح ماكسيميليانو أروخو التسجيل لسبورتنج لشبونة في الدقيقة 12، بينما أدرك دوشان فلاهوفيتش التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 34.

بهذه النتيجة، رفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، بينما وصل يوفنتوس إلى النقطة الثالثة في المركز الـ23.