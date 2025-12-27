قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عاصفة شتوية قوية تضرب إسرائيل.. أمطار غزيرة وثلوج وتحذيرات من فيضانات واسعة

فرناس حفظي

تشهد إسرائيل موجة طقس شتوية قوية تترافق مع أمطار غزيرة ورياح عاتية، وسط تحذيرات رسمية من خطر حدوث فيضانات في عدة مناطق، فيما يستمر تساقط الثلوج على جبل الشيخ مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.


ووفق دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، تتواصل الليلة الأمطار من شمال البلاد حتى شمال النقب، مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح قوية، مع ارتفاع خطر الفيضانات خاصة في السهل الساحلي الجنوبي، وأنهار شمال النقب، ومنطقة بئر السبع، وصحراء يهودا والبحر الميت.


ومن المتوقع أن تبلغ ذروة العاصفة يوم الاثنين، حيث ستتركز الأمطار الغزيرة في وسط البلاد ومنطقة الشارون، مع تسجيل كميات كبيرة قد تصل إلى 60–80 ملم خلال ساعات قليلة، ما يزيد من احتمالات الفيضانات في أنهار الإسكندر واليركون وأيالون وسوريك ولاخيش، بالتزامن مع رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.


وخلال الـ24 ساعة الماضية، تركزت كميات الأمطار الأكبر في شمال إسرائيل، حيث تصدرت كرميئيل القائمة بـ45 ملم، تلتها متسبيه حراشيم بـ37 ملم، وعكا بـ36 ملم، وشافي تسيون قرب نهاريا بـ31 ملم، كما شهدت مناطق الجليل والجولان هطولات تراوحت بين 20 و30 ملم.


وفي جبل الشيخ، أعلنت إدارة الموقع أن الأحوال الجوية قاسية، مع تساقط كثيف للثلوج وضباب كثيف ورياح قوية، فيما استمرت درجات الحرارة دون الصفر في المناطق المرتفعة.


ومن المنتظر أن تتراجع حدة الأمطار تدريجياً ظهر الأحد قبل أن تعود مجدداً ليلاً، على أن يستمر الطقس بارداً وغير مستقر حتى منتصف الأسبوع، مع فرص لهطولات خفيفة ومتفرقة يومي الثلاثاء والأربعاء، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة لاحقاً.

