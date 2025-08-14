الكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل 2025، خاصة بعد أن وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات مرنة للدفع الرقمي تواكب احتياجات المواطنين وتوفر الوقت والجهد.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا عبر الموقع الرسمي

‎يمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

1.الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة

2.اختيار قسم الخدمات الإلكترونية

3.الضغط على خيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء

4.تحديد المحافظة التابع لها العداد

5.إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام

6.إدخال الاسم المسجل على العداد

7.الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة

8.اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام السداد إلكترونيا

‎وتأتي هذه الخدمة في إطار استراتيجية الوزارة لدعم منظومة الشمول المالي وتخفيف الضغط على مراكز خدمة المشتركين، عبر حلول ذكية تسهل عملية السداد وتمنح المستخدم خيارات متعددة لإنهاء معاملاته دون عناء.