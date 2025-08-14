قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
القبض على شخص استعرض بسيارته في طريق «السويس - القاهرة»
أخبار البلد

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

أرشيفية
أرشيفية
وفاء نور الدين

الكثير من المواطنين يبحثون عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل 2025، خاصة بعد أن وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، آليات مرنة للدفع الرقمي تواكب احتياجات المواطنين وتوفر الوقت والجهد.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا عبر الموقع الرسمي

‎يمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك باتباع الخطوات التالية:
1.الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة
2.اختيار قسم الخدمات الإلكترونية
3.الضغط على خيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء
4.تحديد المحافظة التابع لها العداد
5.إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام
6.إدخال الاسم المسجل على العداد
7.الضغط على زر “استعلام” لعرض قيمة الفاتورة
8.اختيار وسيلة الدفع المناسبة وإتمام السداد إلكترونيا

‎وتأتي هذه الخدمة في إطار استراتيجية الوزارة لدعم منظومة الشمول المالي وتخفيف الضغط على مراكز خدمة المشتركين، عبر حلول ذكية تسهل عملية السداد وتمنح المستخدم خيارات متعددة لإنهاء معاملاته دون عناء.

