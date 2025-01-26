طرق تحويل الأموال من الخارج على إنستا باي.. والحد الأقصى للسحب اليومي

مع بداية كل شهر جديد، تزداد التحويلات المالية بين المواطنين، وهناك من يستعمل التطبيقات المالية وبالتحديد تطبيق إنستا باي، لذلك يبحث عملاء التطبيق على، الحد الأقصى للسحب اليومي من تطبيق إنستا باي.

وارتفعت معدلات السحب والإيداع من خلال تطبيق إنستا باي، بعد أعلن البنك المركزي إطلاق خدمة جديدة لتحويل أموال المواطنين من الخارج عبر تطبيق انستا باي حتى يسهل على المواطنين العاملين في الخارج إرسال أموالهم إلى ذويهم بكل سهولة ويسر.

خطوات التحويل اللحظي للأموال من الخارج على إنستا باي

- قيام الفرد الراغب في تحويل الأموال من الخارج بالذهاب إلى أحد البنوك أو شركات تحويل الأموال.

- ⁠طلب خدمة إجراء تحويل لحظي من البنك أو الشركة المصرفية لتحويل الأموال وتحديد قيمة المبلغ المحول.

- ⁠تحديد رقم الحساب البنكي أو رقم الهاتف المحمول المربوط بالمحفظة البنكية أو أحد بطاقات الائتمان.

- ⁠سيتم إجراء التحويل وإرسال قيمة الأموال بالجنيه المصري في حساب العميل.

حدود السحب بتطبيق انستا بي

أعلن البنك المركزي، عن حدود السحب من تطبيق إنستا باي، وذلك بعد تعديل الحد الأقصى للمعاملات اليومية والشهرية والحد الأقصى للمعاملة الواحدة على التطبيق الرقمي وفقا للقواعد المنظمة لخدمات تطبيق المدفوعات اللحظية، إنستا باي، أو المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية.

وتتفاوت حدود السحب من تطبيق إنستا باي بين الحد الأقصى للسحب للمعاملة الواحدة والذي يصل إلى 70 ألف جنيه، والحد الأقصى للمعاملات في اليوم الذي بلغ 120 ألف جنيه، أما على مدار الشهر فيجب ألا يتجاوز السحب مبلغ الـ 400 ألف جنيه عبر استخدام التطبيق الرقمي إنستاباي، وفقا للكتاب الدوري المنشور على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

مميزات يقدمها إنستا باي

يقدم التطبيق عددا من الخدمات للمستخدمين والمميزات منها:

• ربط جميع الحسابات المصرفية المختلفة للعملاء في تطبيق واحد للهاتف المحمول.

• ⁠إمكانية التحويل الفوري من حساباتك داخل البنوك المسجلة على الشبكة في مصر.

• ⁠تحويل فوري داخل حسابات شبكة بنوك مصر والمحافظ الرقمية وبطاقة ميزة.

• ⁠الاستعلام عن رصيد الحسابات.

• ⁠إصدار كشف حساب مصغر للبنك.

• ⁠إضافة حسابات بنكية متعددة ضمن شبكة بنوك مصر.