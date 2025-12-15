قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات سيارات كيا الكهربائية 2026 بعد طرحها رسميًا في مصر

محررة صدى البلد عزة عاطف مع كيا EV3
محررة صدى البلد عزة عاطف مع كيا EV3
عزة عاطف

أزاحت كيا الستار عن 5 سيارات كهربائية جديدة دفعة واحدة موديل 2026، وتمثل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في استراتيجية كيا لدعم وتوسيع انتشار السيارات الكهربائية في السوق المحلي. 

كيا EV3: الحاصلة على جائزة سيارة العام 

تطرح كيا EV3، من فئة السيارات متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم، في 3 فئات بأسعار تبدأ من 1.350 مليون جنيه مصري وتصل إلى 2.000 مليون جنيه. 

وهي مزودة بمحرك قدرته 200 حصان وتوفر مدى كهربائي ممتاز يتراوح بين 512 و 711 كم، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وعمليًا للتنقلات الطويلة.

كيا EV5: قوة وأداء مع مدى جيد

تعد سيارة كيا EV5 أيضًا من فئة السيارات متعددة الاستخدامات ومتوسطة الحجم، وتطرح في ثلاث فئات بأسعار تبدأ من 2.000 مليون جنيه وتصل إلى 2.500 مليون جنيه. 

يتميز محرك السيارة بقدرة تبدأ من 214 حصانًا وتصل إلى 325 حصانًا، مع مدى قيادة يبلغ 555 كم، ما يمنحها تفوقًا في الأداء مقارنة بـ EV3.

كيا EV6: الكروس أوفر الرياضية

تم تحديد سعر طراز كيا EV6 لفئتين تبدأ من 2.250 مليون جنيه وتصل إلى 2.500 مليون جنيه. 

وتعمل هذه السيارة ببطارية كبيرة سعتها 84 كيلوواط/ساعة، وتبلغ استطاعة محركها 225 حصانًا، وتوفر مدى قيادة يصل إلى 582 كم، مما يجمع بين التصميم الرياضي المتقدم ومدى القيادة الطويل. 

كيا EV9: السيارة الـ SUV العائلية الكبيرة

تعد كيا EV9 السيارة الـ SUV الأكبر في تشكيلة كيا الكهربائية، وتأتي بنسخة بستة وسبعة مقاعد مع مساحات داخلية كبيرة. 

تقدم بالنسخة الأكثر قوة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 350 حصانًا ودفع كلي للعجلات، وتتوفر فئة GT-Line 7 Seats بسعر 2.000.000 جنيه، بينما تصل أسعار فئاتها ذات الستة مقاعد إلى 2.250.000 جنيه (Swivelling) و 2.500.000 جنيه (Relaxing)، وتأتي جميع السيارات بضمان 5 سنوات أو 150.000 كم، وضمان البطارية 8 سنوات أو 160.000 كم.

وصرح "أحمد مجاهد" مدير علامة كيا في مصر، بأن طرح هذا العدد الكبير من الطرازات يهدف إلى تعزيز موقع كيا في قطاع السيارات الكهربائية المتنامي، وتقديم خيارات تلائم شرائح أوسع من حيث تنوع الأسعار والإضافات. 

وأشار "أحمد راضي" مدير التسويق، إلى أن هذا التنوع يغطي كافة احتياجات المستهلكين من حيث القدرات التشغيلية والمدى الكهربائي الذي يمكن للسيارة قطعه.

