الاتحاد الأوروبي: سلمنا أوكرانيا 2 مليون قذيفة مدفعية هذا العام

أعلن الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الإثنين أنه سلم أوكرانيا 2 مليون قذيفة مدفعية خلال العام الجاري، بحسب تقارير وسائل إعلام عالمية.

إجراءات جديدة بخصوص "أسطول الظل"

و من جانبها، أعلنت كايا كالاس، المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن إجراءات جديدة بخصوص "أسطول الظل" الروسي، و ذلك قبل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل.

وقالت كالاس: "ضمن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سنصدر اليوم قرارا بشأن سفن ما يسمى أسطول الظل. لدينا 40 سفينة إضافية، فضلا عن وسائل دعم مرتبطة بها".

كما أعلنت كايا كالاس في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش إمكانية الاستيلاء على ناقلات نفط تزعم بروكسل أنها جزء من "أسطول الظل" الروسي.

ويعد الاتحاد الأوروبي ما يسمى بأسطول الظل أحد أهم مصادر دخل روسيا، وقد شكّل موضوع مكافحته، بهدف الإضرار بالاقتصاد الروسي، محورا رئيسيا في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر في بروكسل.