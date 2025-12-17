قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
رياضة

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر
كأس عاصمة مصر
حسن العمدة

تستعد الأندية المحلية لخوض مباريات بطولة كأس عاصمة مصر حيث تنطلق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس المقبل.

موعد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر


الخميس 18 ديسمبر

البنك الأهلى  مع مودرن سبورت 5 مساء – استاد القاهرة

غزل المحلة مع فاركو 8 مساء – استاد غزل المحلة

الجمعة 19 ديسمبر

بتروجت مع الإسماعيلى 5 مساء – استاد الكلية الحربية

المصرى مع زد 8 مساء – استاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا مع الأهلى 8 مساء – استاد المقاولون العرب.

السبت 20 ديسمبر

الجونة مع بيراميدز 5 مساء – استاد خالد بشارة

إنبى مع طلائع الجيش 5 مساء – استاد بتروسبورت

سموحة مع الاتحاد 8 مساء – استاد برج العرب

الزمالك مع حرس الحدود 8 مساء – استاد المقاولون العرب.

