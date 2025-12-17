مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تستعد الأندية المحلية لخوض مباريات بطولة كأس عاصمة مصر حيث تنطلق الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس المقبل.

موعد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر



الخميس 18 ديسمبر

البنك الأهلى مع مودرن سبورت 5 مساء – استاد القاهرة

غزل المحلة مع فاركو 8 مساء – استاد غزل المحلة

الجمعة 19 ديسمبر

بتروجت مع الإسماعيلى 5 مساء – استاد الكلية الحربية

المصرى مع زد 8 مساء – استاد السويس الجديد

سيراميكا كليوباترا مع الأهلى 8 مساء – استاد المقاولون العرب.

السبت 20 ديسمبر

الجونة مع بيراميدز 5 مساء – استاد خالد بشارة

إنبى مع طلائع الجيش 5 مساء – استاد بتروسبورت

سموحة مع الاتحاد 8 مساء – استاد برج العرب

الزمالك مع حرس الحدود 8 مساء – استاد المقاولون العرب.