غيابات مؤثرة تضرب الأخضر قبل مواجهة الإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث

سيفتقد المنتخب السعودي خدمات أكثر من لاعب خلال مواجهته المرتقبة أمام نظيره الإماراتي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العرب، والمقرر إقامتها غدا الخميس، على ملعب استاد خليفة الدولي.

ووفقا لصحيفة اليوم السعودية، سيغيب عن صفوف الأخضر وليد الأحمد بداعي الإيقاف، عقب تعرضه للطرد في المباراة السابقة أمام منتخب الأردن، ما يفرض على الجهاز الفني إجراء تعديل في الخط الخلفي.

كما سيغيب الثنائي محمد كنو، ومراد هوساوي عن المباراة، وذلك بسبب الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الماضية، والتي أبعدتهم عن المشاركة.

ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز في مواجهة الإمارات من أجل حسم المركز الثالث، في ظل تطلع المدير الفني هيرفي رينارد إلى استعادة ثقة الجماهير وتعويض الخسارة الأخيرة أمام المنتخب الأردني.