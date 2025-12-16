بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر: إمدادات شتوية وغذائية وطبية لـ غزة عبر قافلة «زاد العزة»
سؤال برلمانى حول المخالفات الصارخة في منظومة وساطة تشغيل العمالة
كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين
مصر ونيجيريا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب.. الوجه الفني البارز في السينما والدراما المصرية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر
ذكرى رحيل المخرج نادر جلال.. رائد ومبدع حمل راية الإخراج جيلاً بعد جيل
نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض محصول الطماطم في مصر
قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير
محدش يخاف.. القصة الكاملة بخصوص زيادة الإصابات بفيروس H1N1
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهيئة الظروف لاستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية
أخبار البلد

بدأت في التاسعة من صباح اليوم /الثلاثاء/ بالتوقيت المحلي للعاصمة الأردنية عمان، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تشمل 55 دائرة انتخابية في 13 محافظة، وذلك في اليوم الثاني والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، في مقر السفارة المصرية في عمّان والقنصلية المصرية في العقبة، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساء.


وكان اليوم الأول للتصويت أمس /الاثنين/ قد شهد إقبالا لافتا من أبناء الجالية المصرية في الأردن، في الفترة المسائية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في المملكة.


وأكدت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قبل بدء التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة وفقًا للإجراءات المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.


وكانت السفارة في عمان والقنصلية في العقبة قد استكملتا جميع الترتيبات لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، حيث يتم التصويت باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.

عاصمة الأردنية عمان عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تصويت المصريين بالخارج السفارة المصرية في عمّان القنصلية المصرية في العقبة

