إسلام صادق بعد تأهل المغرب: لا يوجد لديهم ناد أوحد واللوائح تطبق بعدالة

علق الإعلامي إسلام صادق، على تأهل منتخب المغرب لنهائي بطولة كأس العرب.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: "المغرب تصول وتجول عالميا وعربيا وتصعد لنهائي بطولة العرب بعد الفوز على الإمارات بثلاثية المغرب تقدم نموذجا لأهمية المنتخبات على الأندية".

وتابع: “لا يوجد لديهم ناد أوحد اللوائح تطبق بعدالة والبطولات المحلية تتداول بالأندية وتسهيل الإحتراف في أوروبا!”.

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائى كأس العرب على حساب الإمارات بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد خليفة الدولى، فى الدور نصف النهائى ضمن منافسات كأس العرب 2025.

وأفتتح منتخب المغرب التهديف فى الدقيقة 28، بعد عرضية أكثر من رائعة من الناحية اليسري تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز كريم البركاوي على أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك الإمارات.

وأضاف منتخب المغرب الثاني في الدقيقة 83، بعد تمريرة من عبد الرزاق حمد الله وصلت إلى أشرف مهديوي المتمركز على حافة منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.

وجاء هدف منتخب المغرب الثلاث فى الدقيقة 91، عن طريق عبد الرزاق حمد الله.