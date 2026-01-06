محافظ المنوفية يبحث مع جامعة السادات تحقيق التنمية الشاملة

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الدكتور أحمد إبراهيم عزب القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات ، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المحافظة والجامعة لدعم خطط التنمية الشاملة ، وتقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة وبحث التوسع في المشروعات الخدمية المشتركة انطلاقاً من مبدأ تكامل الجهاز التنفيذي مع الخبرات الأكاديمية في مختلف القطاعات التنموية والخدمية ، وأكد المحافظ علي أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدائم والمستمر مع جامعة مدينة السادات كصرح علمي متميز على أرض المحافظة انطلاقاً من دورها التعليمي الرائد ورسالتها المجتمعية كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة.

ثمن القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات مجهودات محافظ المنوفية المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية ودفع عجلة البناء والتنمية في شتى القطاعات، مؤكداً أن جامعة مدينة السادات تضع كافة إمكاناتها العلمية والبحثية وخبراتها الأكاديمية لدعم خطط البناء والتطوير بالمحافظة تماشياً مع رؤية مصر 2030 .