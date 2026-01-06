قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
محافظات

محافظ المنوفية يبحث مع جامعة السادات تحقيق التنمية الشاملة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  بمكتبه بالديوان العام ،  الدكتور أحمد إبراهيم عزب القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات ، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين المحافظة والجامعة لدعم خطط التنمية الشاملة ، وتقديم التهنئة بالعام الميلادي الجديد .

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة وبحث  التوسع في المشروعات الخدمية المشتركة انطلاقاً من مبدأ تكامل الجهاز التنفيذي مع الخبرات الأكاديمية  في مختلف القطاعات التنموية والخدمية ، وأكد المحافظ علي أهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون الدائم والمستمر مع جامعة مدينة السادات كصرح علمي متميز  على أرض المحافظة انطلاقاً من دورها التعليمي الرائد ورسالتها المجتمعية كشريكاً فاعلاً في خطط التنمية بالمحافظة. 

 ثمن القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات مجهودات محافظ المنوفية المتميزة والملموسة على أرض الواقع في المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية لتحقيق تنمية شاملة على أرض المنوفية ودفع عجلة البناء والتنمية في شتى القطاعات، مؤكداً أن جامعة مدينة السادات تضع كافة إمكاناتها العلمية والبحثية وخبراتها الأكاديمية  لدعم خطط البناء والتطوير  بالمحافظة تماشياً مع رؤية مصر 2030 .

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية جامعة المنوفية تعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

نبوءات ليلى عبد اللطيف

تحققت نبوءتها… ليلى عبد اللطيف في الصدارة بسبب أحداث فنزويلا

سر فقدان هنادي مهنا وزنها

الخصوصية أولًا ولم تلجأ للجراحة… هنادي مهنا تكشف سر وزنها

مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بعد تصريحاته عن الحب.. مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

