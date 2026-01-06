أبناء وطن واحد..محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين بعيد الميلاد

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ، علي رأس وفد يضم محمد موسي نائب المحافظ ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الاوقاف ، الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديريه الطب البيطري ، النائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب ، النائبة سارة الخواجة عضو مجلس الشيوخ ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مدير عام الشئون القانونية ، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة .

وفي أجواء من الود والتآخي ، أهدى محافظ المنوفية رمز الحية النحاسية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية كهدية تذكارية مقدما له خالص تهانيه القلبية ولرجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد تلك الايام على شعب مصر العظيم بمزيد من المحبة والوئام، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، مؤكدا أن الأعياد الدينية تمثل مناسبات وطنية تعكس وحدة النسيج الوطني ،مشيرا أن المصريين يضربون دائما أروع الامثلة في التلاحم والتعايش المشترك ويعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وأن وحدة الصف الوطني هي الركيزة الاساسية لمواجهة التحديات ودفع مسيرة التنمية.

ومن جانبهم أعرب الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد دوما َروح المحبة بين كافة أبناء الأمة مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تجمع المصريين، وأن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز مبادئ المواطنة والتعاون من أجل بناء وطن قوي متماسك ، مقدمين الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الهام والحيوي في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.