قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
موعد مباراة مصر القادمة بعد الفوز على بنين في أمم أفريقيا
أسامة ربيع: زيادة الطاقة الإنتاجية للوحدات البحرية والتوسع لتلبية السوق المحلي وفتح أسواق التصدير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبناء وطن واحد..محافظ المنوفية يهنئ الأنبا بنيامين بعيد الميلاد

زيارة محافظ المنوفية
زيارة محافظ المنوفية
مروة فاضل

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط  بمناسبة أعياد الميلاد المجيد ، علي رأس وفد يضم  محمد موسي نائب المحافظ ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، الدكتور معوض حماد وكيل وزارة الاوقاف ، الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديريه الطب البيطري ، النائب هشام عبد الواحد عضو مجلس النواب ، النائبة سارة الخواجة عضو مجلس الشيوخ ،  سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، مدير عام شئون مكتب المحافظ، مدير عام  الشئون القانونية ، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة . 

وفي أجواء من الود والتآخي ، أهدى محافظ المنوفية  رمز الحية النحاسية  لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية كهدية تذكارية مقدما له خالص تهانيه القلبية  ولرجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطني المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا المولي عز وجل  أن يعيد تلك الايام على شعب مصر العظيم بمزيد من المحبة والوئام، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء، مؤكدا أن الأعياد الدينية تمثل مناسبات وطنية تعكس وحدة النسيج الوطني ،مشيرا أن المصريين يضربون دائما أروع الامثلة في التلاحم والتعايش المشترك ويعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وأن وحدة الصف الوطني هي الركيزة الاساسية لمواجهة التحديات ودفع مسيرة التنمية.

ومن جانبهم أعرب الأنبا بنيامين والأخوة الأقباط عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد دوما َروح المحبة بين كافة أبناء الأمة مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تجمع المصريين، وأن هذه المناسبات تمثل فرصة لتعزيز مبادئ المواطنة والتعاون من أجل بناء وطن قوي متماسك ، مقدمين الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الهام والحيوي في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية الاقباط اعياد الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

بالصور

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد