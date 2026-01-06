باستثمارات 20 مليون جنيه.. توريد سيارات نقل جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، توريد عدد 2 سيارة قلاب جديدة حمولة 50 طن أمام ديوان عام المحافظة بجملة استثمارات 20 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة للعام المالي الحالي 2025-2026.

وقد حضر الاحتفالية محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، مدير الإدارة الفنية بالديوان العام.

وأوضح محافظ المنوفية أن توريد معدات النظافة الجديدة يأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لتدعيم منظومة المخلفات الصلبة والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.

ووجه بتوزيع تلك السيارات الجديدة بوحدة التدخل السريع لتأدية المهام المطلوب تنفيذها بنطاق المحافظة بالشكل المناسب ، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والاهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة وبما يضمن استدامة الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مواصلة تطوير ورفع كفاءة قطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة من خلال رفع تجمعات القمامة للارتقاء بالمظهر الحضاري وإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة العامة بما يلبي رضا المواطن ومتطلباته.