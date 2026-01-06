قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة حماة المخرج خالد دياب.. وصول الجثمان لمسجد الشرطة بـ6 أكتوبر
حسن عصفور يكشف كواليس أول لقاء مع ياسر عرفات وعلاقته بأبو مازن
ثلاث إصابات تضرب الفراعنة أمام بنين.. منتخب مصر يفقد قوته الضاربة قبل ربع النهائي
أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها في انتظار مؤلم لاستلام جثث ذويهم
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

باستثمارات 20 مليون جنيه.. توريد سيارات نقل جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، توريد عدد 2 سيارة قلاب جديدة حمولة 50 طن أمام ديوان عام المحافظة بجملة استثمارات 20 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة للعام المالي الحالي 2025-2026.

وقد حضر  الاحتفالية محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، مدير الإدارة الفنية بالديوان العام.

وأوضح محافظ المنوفية أن توريد معدات النظافة الجديدة يأتي في إطار خطة المحافظة الشاملة لتدعيم منظومة المخلفات الصلبة والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين العامة.

ووجه بتوزيع تلك السيارات الجديدة بوحدة التدخل السريع لتأدية المهام المطلوب تنفيذها بنطاق المحافظة بالشكل المناسب ، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات والاهتمام بها وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لتحقيق أقصى استفادة وبما يضمن استدامة الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على مواصلة تطوير ورفع كفاءة قطاع تحسين البيئة والسعي نحو توفير بيئة آمنة ونظيفة من خلال رفع تجمعات القمامة للارتقاء بالمظهر الحضاري وإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة العامة بما يلبي رضا المواطن ومتطلباته.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية النظافة الخطة الاستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 في مصر.. كم سعر عيار 21

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

ترشيحاتنا

الأتوبيس الترددي

هل يكون الأتوبيس الترددي بديلا عن الخط الخامس للمترو؟

الدولار

باحث اقتصادي: السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ملتقى كبير للأفكار

البقر

لبنان يواصل حملة وطنية لتحصين المزارع ضد الحمى القلاعية

بالصور

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة
زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب و الشعر و البشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء
طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟
النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة
قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد