وزير الري يلتقي نظيرة الهندي ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه"

ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" ، التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بـ كانثا راو وكيل وزارة الموارد المائية بدولة الهند.



وقد اعرب الدكتور سويلم عن سعادته بمشاركة دولة الهند فى فعاليات "إسبوع القاهرة للمياه"، مشيرا لتشابه تاريخ الرى العريق فى كل من مصر والهند .



ومن جانبه .. أعرب وكيل وزارة الموارد المائية الهندى عن سعادته بالمشاركة فى إسبوع القاهرة الثامن للمياه، متوجها بخالص التقدير للدولة المصرية عل نجاحها فى إقرار السلام بالمنطقة .



وتم خلال الإجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه، وإدارة الخزانات الجوفية، ومشروعات خزانات حصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، خاصة فى ظل ما تمتلكه كلا البلدين من خبرات كبيرة ومتميزة فى هذه المجالات، حيث تم الإتفاق على بدء إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية .