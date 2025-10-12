أبو الغيط يشارك غدا في "قمة شرم الشيخ للسلام"

يشارك أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في "قمة شرم الشيخ للسلام" التي تعقد ، غدا الإثنين ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتدشن القمة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، كمرحلة أولى لإنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة على أساس خطة ترامب.



ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية عن أبو الغيط قوله إن الإتفاق يمثل بداية الطريق نحو وقف نزيف الدم ، واستعادة الحياة الطبيعية ، وإعادة إعمار قطاع غزة ، وفتح مسار لتجسيد حل الدولتين.



ووجه أبو الغيط الشكر الى مصر والولايات المتحدة لدورهما الكبير في وقف حرب الإبادة في غزة ، وأعرب عن تقديره لما قامت به قطر وتركيا من وساطة مخلصة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني.